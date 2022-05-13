12 мая на территории Курской области в результате нехарактерного по силе для региона шторма – грозы с сильнейшим шквалистым ветром, достигавшим местами 26 м/с, и ливневых дождей с градом, – в Курском, Фатежском, Железногорском, Хомутовском, Золотухинском, Рыльском и Дмитриевском районах региона произошли аварийные отключения электроэнергии.



Были обесточены 60 линий электропередачи и 448 трансформаторных подстанций, питающих 246 населенных пунктов с населением более 17,5 тысяч человек.



Работники «Курскэнерго» были заранее мобилизованы и обеспечены всеми необходимыми силами и средствами для ликвидации технологических нарушений. В филиале решением Штаба был введен особый режим работы, развернуты временные информационные центры по работе с населением.



Энергетики вели аварийно-восстановительные работы непрерывно, всю ночь. В первую очередь были запитаны социально значимые учреждения и объекты коммунальной инфраструктуры.

Всего для ликвидации последствий происшествий в Курской области были задействованы 58 аварийно-восстановительных бригад, в том числе 253 человека и 62 единицы техники.



Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский поблагодарил курских энергетиков за их самоотверженный труд и подчеркнул:

«Стихия бросила вызов электросетевому комплексу, с которым специалисты компании справились достойно, в короткие сроки выполнив поставленные перед ними задачи по аварийно-восстановительным мероприятиям. Высокая ответственность, которая лежит на плечи энергетиков, требует от них профессионализма, дисциплины и опыта. Именно эти качества являются залогом успешной работы отрасли и надежного электроснабжения жителей региона».