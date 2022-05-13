Заключены первые в этом году контракты на строительство линий наружного освещения вдоль региональных дорог. Победителями электронных аукционов стали липецкая компания «Феникс» и ООО «Балтийский торговый энергетический проект» из Санкт-Петербурга. Оба подрядчика уже выполняли подобные госконтракты в Липецкой области.

На трассе Чаплыгин – Лев Толстой светлым в ночное время суток станет участок, проходящий через с. Новополянье в Чаплыгинском районе. Протяженность линии – почти 4 км. Для ее монтажа исполнителю работ предстоит установить 157 опор и несколько шкафов управления наружным освещением.

На этой же трассе, но уже в Лев-Толстовском районе появится линия освещения длиной 2,3 км в с. Астапово. Там над проезжей частью будут смонтированы 72 светильника.

В Задонском районе «электрифицируют» 4 км автомобильной дороги Стебаево-Задонск – Долгоруково в сёлах Камышевка и Заречный Репец. Суммарная стоимость трёх контрактов составила 23 миллиона рублей. Работы будут завершены в этом году. Срок гарантии составит 5 лет.

Всего в этом году на региональных дорогах планируется построить 6 линий наружного освещения.