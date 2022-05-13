Тематика 26-го Российского интернет-форума (РИФ) будет в том числе ориентирована на вопросы сокращения импортозависимости IT-отрасли в России. Об этом на конференции в ТАСС заявил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), являющейся соорганизатором форума, Сергей Плуготаренко.

"Мы на РИФе запускаем серьезную программу, <...> опросники раздадим - что нужно, <...> чтобы отрасль чувствовала себя хорошо, <...> чтобы цифровой контур развивался, чтобы страна была неимпортозависимой, трудоустойчивой, чтобы у нас были свои собственные игроки, которые в будущем могут пойти на новые рынки", - сказал он.

По словам Плуготаренко, темой дискуссий на форуме также должна стать текущая ситуация с цифровой экономикой в России, а также возможные изменения в ней. "Это должна быть площадка, где все айтишники <...> обсудят, что делать дальше, как занимать освободившиеся ниши, как искать новые рынки, как перестраивать экономику цифровую и все, что с ней связано", - сказал директор РАЭК, отметив, что, по оценке ассоциации, с онлайн-сервисами в России сейчас связано уже две трети всех активностей, проводящихся офлайн.

Кроме того, как указал Плуготаренко, одной из социальных тем РИФ 2022 будет "снятие страхов" за IT-отрасль. "Мы все три дня планируем очень серьезно об этом говорить, вдумчиво разбирать все те проблемы, сложные или кажущиеся сложными, что волнуют специалистов, владельцев бизнеса, предпринимателей, государство", - указал он, добавив, что другой важной миссией форума будет нетворкинг.

Как рассказал генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Евгений Ковнир, на РИФ в 2022 году также будут подняты вопросы подготовки и трудоустройства IT-кадров в текущих реалиях.

"У большого количества людей возникли трудности с текущей деятельностью, <...> одновременно с этим в стране сейчас есть много интересных задач, в которых компетенции профессионалов могут быть полезны, большинство этих задач в лежит в плоскости развития цифровой экономики. <...> В рамках сессии форума мы хотим показать те возможности, которые открывают наши отечественные цифровые платформы для этих профессионалов", - сказал он.

Еще одной темой интернет-форума будет развитие самих отечественных цифровых платформ, у которых, по словам Ковнира, ввиду меняющейся реальности наблюдаются некоторые сложности в работе, в том числе большие нагрузки, сокращение рекламного рынка и снижение ассортиментов.

26-й Российский интернет-форум пройдет с 18 по 20 мая в Московской области.

Фото: cpamafia.top