Сегодня, 13 мая, губернатор Ростовской области Василий Голубев, член совета директоров компании «Новое Содружество» Дмитрий Удрас и генеральный директор дивизиона прицепной и навесной техники «Ростсельмаша» Александр Виноградов заложили символический камень в основание будущего завода сельхозтехники в Таганроге. Объем инвестиций в новое производство оценивается в 1,5 млрд рублей.

На предприятии будут выпускаться пять видов техники: почвообрабатывающая, кормоуборочная, зерноперерабатывающая, самоходные и прицепные опрыскиватели, а также адаптеры для комбайнов. Завершить строительство завода инвестор планирует в 2024 году.

- Полгода назад был дан старт созданию в Ростове-на-Дону тракторного завода, теперь начинаем строительство высокотехнологичного производства в Таганроге. На площадке бывшего комбайнового завода предстоит создать комплекс по выпуску современной сельхозтехники. Это очередной шаг к расширению национального кластера сельхозмашиностроения. Предприятия ГК Ростсельмаш - уже сейчас в числе крупнейших производителей агротехники и продолжают это доказывать, двигаясь вперёд, - отметил Василий Голубев.

Глава региона особо подчеркнул важность создания рабочих мест на новом производстве в Таганроге :

- На первом этапе - это 500 рабочих мест, с дальнейшей перспективой до 1500. Я бы хотел высказать слова благодарности за это компании «Ростсельмаш».

Дмитрий Удрас отметил, что «Ростсельмаш», один из крупнейших производителей сельхозтехники в стране, вновь демонстрирует лидерство.

- Со строительством этого завода, введением новых мощностей мы сможем расширить линейку выпускаемых видов агротехники. «Ростсельмаш» традиционно производит машины для сельского хозяйства, и мы расширяемся, планируем наполнить рынок новыми видами востребованной у селян техники, - рассказал Дмитрий Удрас.

Техника «Ростсельмаш» является наиболее востребованной у селян благодаря своей эффективности.

По словам генерального директора дивизиона прицепной и навесной техники «Ростсельмаша» Александра Виноградова, возвращение таганрогского предприятия в комплекс аграрного машиностроения региона позволит нарастить объёмы выпускаемой продукции и вывести Ростовскую область на новый уровень промышленного производства.

- Мы рассчитываем постепенно перенести часть производства с ростовской производственной площадки в Таганрог и к 2025 году обеспечить выпуск порядка 5000 единиц готовой продукции в год. В денежном эквиваленте это около 3 млрд рублей в год, с перспективой ежегодного увеличения на 10-15%. Также компания планирует организовать в Таганроге производство новых видов техники, таких, например, как самоходные опрыскиватели», – заявил Александр Виноградов.

Напомним, правительство региона последовательно поддерживает донское сельхозмашиностроение. Уже более десяти лет по областной программе субсидируется обновление агротехники. В этом году объём поддержки увеличен в 1,5 раза и достигнет почти полмиллиарда рублей.

Пресс-служба губернатора Ростовской области