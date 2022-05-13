Восьмой этап строящейся автомагистрали М-12 Москва-Казань с продолжением до Екатеринбурга позволит разгрузить федеральную трассу М7 «Волга», а также связать крупнейшие промышленные центры и агломерации Татарстана с сетью скоростных дорог европейской части России и международным коридором «Европа - Западный Китай». Ранее Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства трассы на км 663 - км 729 с мостовым переходом через Волгу.



Активные работы развернуты на большей части 8 этапа М-12. Отрезок трассы длиной 70,762 км пройдет по территории Верхнеуслонского, Лаишевского и Пестреченского районов Республики Татарстан. Начальный пункт расположен в 3,5 км к юго-востоку от села Кильдеево Верхнеуслонского района, на пересечении с автомобильной дорогой Р-241 «Казань – Буинск – Ульяновск». Конечный – в 5,7 км к юго-востоку от села Шали Пестреченского района, на пересечении с автодорогой «Сорочьи Горы – Шали». Трасса проходит по незастроенной местности в восточном направлении и пересекает автомобильные дороги, инженерные коммуникации, а также реки, овраги и множество других естественных преград.



В настоящее время на 8 этапе также ведется работа на 27 искусственных сооружениях из 41. Самое крупное из них – мостовой переход через Волгу длиной около 3362,03 м. Это самый длинный мост на всем протяжении трассы М-12. Он состоит из трех балочных строений с основным и дополнительным проходами для судов. На дополнительном судовом ходу через Кленовую воложку Куйбышевского водохранилища в пролетах 23-24 и 24-25 с обеих сторон моста предусмотрена установка навигационной сигнализации.



На правом берегу Волги идет подготовка к началу первой надвижки пролетных строений мостового сооружения. На левом берегу сборка пролетных строений организована с октября 2021 года. Всего на текущий момент пробурено 355 из 572 буронабивных свай, смонтировано 3 784 из 44 892 тонн металлоконструкций пролетного строения. Завершено строительство шести опор из 28. Работы ведутся еще на 14 опорах.



Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»). Генеральный проектировщик – ООО «Трансстроймеханизация».



Фото: ГК «Автодор»