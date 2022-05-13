Заместитель Председателя Правительства, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. На ней обсудили реализацию прорывных проектов региона, а также подготовку к празднованию юбилея столицы Прикамья.

Согласно указу Президента, торжества, посвящённые 300-летию Перми, пройдут в 2023 году.

«Правительством России принят комплекс мер по поддержке экономики. Но успеха невозможно достичь без вовлечённости региональной власти, эффективной работы на местах. В сложившейся ситуации Пермский край не останавливает реализацию прорывных проектов социально-экономического развития. Это “Новая промышленность”, “Доступный Урал”, “Живая Кама” и другие. Мы благодарны руководству субъекта за слаженную работу. Сейчас крайне важно не снижать темпы и загружать экономику региона, поддерживать бизнес и создавать новые рабочие места. Правительство готово оказывать необходимую поддержку», – сказал Дмитрий Чернышенко.

«Прорывные проекты были разработаны с учётом мнения жителей, их потребностей. Они направлены на улучшение качества жизни в регионе и обеспечение благоприятных условий для дальнейшего развития экономики. Мы продолжаем работу по всем направлениям, внося корректировки с учётом текущих тенденций в экономике», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

В рамках проекта «Новая промышленность» идёт создание особой экономической зоны, уже есть потенциальные резиденты. На территории ОЭЗ планируется развивать IT-кластер и кластер новой химии – производств высокотехнологичной химической продукции высоких переделов. Будет создан центр обработки данных и построен логистический центр.

Проект «Доступный Урал» даст региону туристический маршрут, объединяющий Пермь, Соликамск, Усолье, Березники, Красновишерск и Чердынь.

Проект «Живая Кама» предполагает дноуглубление рек, необходимое для развития судоходства, и обустройство пассажирских причалов.

Дмитрий Махонин добавил, что, несмотря на отмену международных соревнований, регион не отказывается от реализации проекта «Пермь – баскетбольная столица Европы». На данный момент прорабатываются альтернативные источники финансирования строительства универсального концертно-спортивного комплекса на 10,5 тысячи зрителей.

В рамках встречи также обсудили подготовку региона к 300-летию Перми. В частности, статус реализации приоритетных инфраструктурных проектов.

«В перечень приоритетных проектов, реализуемых к юбилею города, включено более 200 объектов социальной инфраструктуры, культуры, спорта, образования, транспорта и благоустройства. Стартовало строительство Пермской художественной галереи, ведётся масштабная работа по обновлению фасадов объектов культурного наследия. Началось строительство краевой инфекционной больницы, на создание которой решением Председателя Правительства Михаила Мишустина из федерального бюджета выделен 1 млрд рублей. По каждому из объектов юбилейного плана сейчас важно учесть изменения стоимости и приложить все усилия, чтобы ввести их в нужный срок», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Губернатор отметил, что региональные власти завершают ревизию изменений сметной стоимости проектов. Вопрос по срокам находится на постоянном контроле.

В завершение встречи Дмитрий Чернышенко и Дмитрий Махонин договорились о проведении в ближайшее время заседания оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Перми.