В Махачкале, на территории насосной станции «Вузовское озеро» (объект ОАО «Махачкалаводоканал»), обнаружена действовавшая в течение года майнинг-ферма мощностью 260 кВт. Незаконное потребление электроэнергии для майнинга криптовалюты превысило 4,5 млн кВт⋅ч. Размер ущерба, причиненного электросетевому комплексу Дагестана, оценивается в 26,2 млн рублей.

Майнинг-ферма выявлена рабочей группой, в которую вошли сотрудники блока безопасности и службы коммерческого учета филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» и ГУ МВД России по СКФО.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что житель Махачкалы и представители ОАО «Махачкалаводоканал», находясь в сговоре, смонтировали на территории «Вузовского озера» цельнометаллический контейнер, в котором разместили 95 устройств для добычи криптовалюты. Во время осмотра узла учёта электроэнергии, питающего насосную станцию и майнинг-ферму, выявлено безучётное потребление электроэнергии путем несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, с которого был сорван знак визуального контроля. При этом объём электроэнергии, которую расходовала майнинг-ферма, включался в общую дебиторскую задолженность ОАО «Махачкалаводоканал» перед филиалом «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», которая превышает 330 млн рублей.

ОАО «Махачкалаводоканал» относится к категории потребителей со статусом «социально значимые объекты», отключение энергоснабжения которых согласно действующему законодательству не допускается. Однако злоумышленники не учли тот факт, что деятельность по добыче цифровых активов к категории «социально значимых» не относится, а подключать оборудование по добыче криптовалюты к объектам жизнеобеспечения населения недопустимо.

Рабочей группой получены достаточные данные, указывающие на наличие признаков преступления, предусмотренного ч.7 ст. 159, ч. 2 ст. 165 (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), ст. 201 (злоупотребление служебными полномочиями) и ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Нарушителям может грозить как административная, так и уголовная ответственность.

«Россети Северный Кавказ» напоминают: неучтенное потребление электроэнергии напрямую влияет на качество и надежность электроснабжения жителей. Действия майнеров-энерговоров вводят электросетевой комплекс в зону повышенного риска, поскольку хищения энергоресурса становятся причиной превышения максимально допустимой нагрузки на энергообъекты. Это одна из основных причин технологических нарушений и низкого напряжения в сети.

Отметим, благодаря регулярной работе «Россети Северный Кавказ», направленной на пресечение фактов неучтенного энергопотребления, специалистами компании с 2019 года по настоящее время выявлено в регионах СКФО свыше 90 фактов майнинг-хищений электроэнергии на сумму порядка 410 млн рублей. Только за первый квартал этого года энергетики совместно с правоохранительными органами обнаружили 25 майнинг-ферм.