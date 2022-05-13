Под Петербургом начинают "приоритетный" промышленный проект

АО «Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области» (УКООЛО) объявило о старте в июле 2022 года строительства «КПО «Кингисепп» — предприятия по сортировке твердых коммунальных отходов (ТКО). Его мощность составит 300 тыс. тонн в год.



Комплекс по переработке отходов будет построен на «нарушенных землях» (т.е., утративших первоначальную хозяйственную ценность и являющихся источником отрицательного воздействия на окружающую среду) промзоны «Фосфорит» в Кингисеппском районе. Согласно проекту, современные линии сортировки позволят отбирать не менее 20% вторсырья требуемого качества, порядка 35% составят биоразлагаемые органические отходы, которые будут направлены на компостирование, а также фракции для производства SRF-топлива. Оставшийся объем неутилизируемых отходов (не более 30%) после обезвреживания будет изолирован на полигоне.



Положительное заключение на проект Главгосэкспертиза России выдала еще в апреле. Объем инвестиций в проект оценивается в размере 3,5 млрд рублей. Основную часть средств, около 2 млрд рублей, предоставляет инвестор проекта — частная компания УКООЛО. Порядка 875 млн рублей будет получено в виде софинансирования за счет «зеленых» облигаций, выпущенных «Российским экологическим оператором» (ППК «РЭО»). Также под проект открыта опорным банком кредитная линия на 775 млн рублей, сообщал ранее генеральный директор АО «Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области» Антон Бучнев. Первоначально ввод в эксплуатацию «КПО «Кингисепп» планировался на второй квартал 2023 года. Но из-за задержки на 2 месяца заключения от Главгосэкспертизы, скорее всего перенесется на более поздний срок и завершение строительства «КПО «Кингисепп».



Как ранее РБК Петербург рассказал председатель Совета директоров УКООЛО Алексей Пименов, «КПО «Кингисепп» станет одним из трех предприятий крупного мусороперерабатывающего комплекса. В его состав войдет еще одна сортировочная станция — КПО «Рахья» во Всеволожском районе, также мощностью порядка 300 тыс. тонн отходов в год, с перспективной увеличения в дальнейшем. Этот КПО пока находится в стадии проектирования. По текущим оценкам, на реализацию проекта потребуется 5,5 млрд руб.



Ключевым объектом мусороперерабатывающего комплекса станет крупное предприятие по переработке пластиковых отходов полного цикла — от сортировки мусора и производства вторичного сырья (флексы, гранул и т.п.) до изготовления изделий из него: стульев, скамеек, корзин, контейнеров. Проектная мощность предприятия составит 40 тыс. т, что позволит объекту стать крупнейшим на территории СЗФО. Объем инвестиций сейчас оценивается на уровне 3,5 млрд рублей, запуск предприятия планируется к началу 2024 года. «Часть средств мы намерены привлечь в виде банковских кредитов, часть надеемся получить от Российского экологического оператора, который приветствует такие проекты и активно их финансирует под «зеленые» облигации», — сообщал Алексей Пименов. Сырье для этого завода будет поставлять в небольшой части он сам (из своей сортировки), но основную загрузку обеспечат крупные сортировочные станции «КПО «Кингисепп» и КПО «Рахья».



По словам Антона Бучнева, КПО «Кингисепп» включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Ленинградской области — регион остро нуждается в современных объектах обращения с отходами. «Строительство мусороперерабатывающих комплексов — сложный и длительный процесс, так как требования законодательства к выбору земельного участка, установленной санитарно-защитной зоне, техническим характеристикам проектов очень жесткие. На скорую руку подобные объекты не создать. Тот факт, что мы, как инвестор, первыми получили одобрение и софинансирование через «зеленые» облигации, говорит о том, что наш проект соответствует строгим требованиям ППК «РЭО» и соответствует стратегическим целям национальной политики в сфере охраны окружающей среды. Но основным преимуществом сегодня является то, что объект изначально был запроектирован с преимущественным использованием (почти 90%) технологического оборудования российского производства. Предполагаю, что при реализации проекта нам удастся полностью заменить все импортные комплектующие отечественными», — приводит пресс-служба комментарий Бучнева.

Владимир Грязневич

Фото: Пименов Роман/PhotoXPress.ru