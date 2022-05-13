Ученые Центра НТИ — Центра квантовых технологий физического факультета МГУ протестировали аппаратуру для передачи квантовых ключей и информации, защищенной квантовыми ключами, по атмосферным каналам связи. В рамках тестирования был запущен сегмент беспроводной квантово защищенной сети между главным зданием МГУ и одним из зданий на проспекте Вернадского.

Разработанная аппаратура позволяет установить квантово защищенную связь в условиях прямой видимости между объектами. Таким образом, для открытых пространств вне города расстояние может быть довольно большим, но в городских условиях, особенно в мегаполисе, оно не превышает нескольких километров.

Новый участок станет частью Университетской квантовой сети, запущенной в Московском университете в декабре 2021 года.

В дальнейшем ученые планируют протестировать разработанное оборудование на движущемся объекте (например, на автомобиле), организовав защищенную передачу данных между ним и стационарным объектом, а также между несколькими мобильными объектами. Таким образом, технология беспроводной квантово защищенной связи, реализованная на базе разработанной аппаратуры, позволит значительно расширить границы сети и подключить к ней новые точки в пределах Москвы.

Напомним, что Университетская квантовая сеть — совместный проект МГУ, ЦКТ и компании «ИнфоТеКС», реализованный при участии компании «ЮЛ-ком». Сеть соединяет между собой несколько абонентских пунктов, расположенных на территории МГУ на Ленинских горах и на Моховой улице, а также в здании компании «ИнфоТеКС» в Отрадном. Точки соединены меду собой оптоволокном.

«Новая возможность позволяет организовать защищенную сеть передачи данных между теми ее узлами, которые не соединены оптическим волокном. Это очень востребовано в крупных учреждениях и организациях, располагающихся в нескольких удаленных корпусах», — отмечает Сергей Кулик, профессор, доктор физико-математических наук, научный руководитель Центра квантовых технологий физического факультета МГУ.

Информация предоставлена пресс-службой МГУ

Источник фото: quantum.msu.ru