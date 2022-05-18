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АО "Контактор" расскажет о ВIМ-решениях на Форуме ЭТМ в Челябинске

АО Контактор расскажет о ВIМ-решениях на Форуме ЭТМ в Челябинске

18 мая 2022, 11:00
Рубрика: Компании
Метки: КОНТАКТОР, ФОРУМ ЭТМ
Отрасль: Электротехника 
Источник: Завод Контактор

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26 мая в Челябинске АО «Контактор» представит свою продукцию, а также выступит в деловой части на 36-м Форуме электротехники и инженерных систем. Организатор мероприятия – федеральный дистрибьютор ЭТМ.

Ключевой темой Форума станет адаптация к новым условиям. Организаторы видят задачу мероприятия в том, чтобы дать рынку готовые решения по замене продукции ушедших зарубежных брендов. Также будут рассмотрены и другие актуальные темы. Среди них: цифровизация закупок, экономия средств и минимизация сроков при модернизации энергохозяйства, контроль качества и переход на отечественное ПО в сфере проектирования и информационного моделирования.

Экспозиция и деловая программа, состоящая из технических семинаров, круглых столов и бизнес-конференций, будут разделены на четыре тематические зоны: инженерные системы в строительстве, проектные решения, технические средства охраны и автоматизация зданий.

Так, представители АО «Контактор» примут участие в конференции для проектных институтов «Инструменты и сервисы для оптимизации работы проектной организации». Альберт Шарафуллин, региональный директор по продажам Уральского региона, и Александр Казутин, специалист по работе с проектными организациями, выступят с темой «Цифровые инструменты и ВIМ-решения АО «Контактор» для эффективного проектирования».

Масштабное отраслевое мероприятие будет интересно тем, кто руководит предприятиями, проектирует, выбирает технические решения, бюджетирует и закупает оборудование, монтирует и ремонтирует различные инженерные системы.

Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке skills.etm.ru/events/forum-chel2022

  • Часы работы: с 10:00 до 17:00
  • Место: г. Челябинск, ул. Труда, 187A, Ледовый дворец «Уральская молния»

 

Источник: Завод Контактор

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