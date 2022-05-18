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18 мая 2022, 09:24
Рубрика: Компании
Метки: ПОЛИПЛАСТИК, ПОЛИМЕРЫ, КОМПОЗИТЫ, КОМПАУНДЫ
Отрасль: Материалы для КПП Кабельная промышленность
Источник: НПП "ПОЛИПЛАСТИК"
Из трех десятков новых материалов, созданных на замену зарубежным маркам по запросам потребителей из различных отраслей промышленности, десять уже согласованы с заказчиками, а по ряду материалов начались промышленные поставки.
НПП «ПОЛИПЛАСТИК» активно замещает материалы на основе ПП, разрабатывает композиции, которые могут использоваться для замены чистого сырья – решения актуальны для тех, кто ранее закупал его за границей. Ведется работа и по тем полимерным матрицам, которых на сегодняшний день в России нет (их привозят из дружественных стран): в линейке компании представлены материалы на основе ПА66, ПОМ, ПБТ, ПФС. Активно прорабатывается и вопрос замещения этих матриц на отечественные альтернативные решения на других полимерах, а в случае с ПФС есть надежда на скорый старт производства данного полимера в России.
Екатерина Смирнова, заместитель директора по продажам Торгового дома «Полипластик», уполномоченного комиссионера НПП «ПОЛИПЛАСТИК», отмечает, что сегодня наблюдается огромный спрос на разработку локальных решений для рынков кабельной продукции и электротехники, строительства, автопрома, трубной промышленности. Резко вырос интерес к композициям ПК/АБС ведущего российского компаундера.
«До недавнего времени импорт ПК/АБС в Россию был почти стопроцентным, а сегодня мы готовы эти материалы замещать. Наши разработчики серьезно обогатили свой опыт и пополнили багаж знаний в части композиций ПК/АБС, освоив все необходимые компетенции. Отдельно отмечу, что 90 % компонентов, которые НПП «ПОЛИПЛАСТИК» использует для создания композиций ПК/АБС, имеет российское происхождение. А это позволяет нам гарантировать поставки», – рассказывает Екатерина Смирнова.
По ее мнению, санкции вполне могут стать тем катализатором, который заставит производителей и переработчиков волей-неволей перестроиться и провести реальную локализацию своего бизнеса.
«Возможно, прозвучит немного самоуверенно, но научный потенциал НПП «ПОЛИПЛАСТИК» таков, что мы не видим особой проблемы в том, чтобы со временем заместить любую марку. Поэтому перспективы у российской отрасли компаундирования и переработки пластмасс в новых реалиях есть и развитие реально», – резюмирует Екатерина Смирнова.
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