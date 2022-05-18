Из трех десятков нов­ых материалов, созда­нных на замену заруб­ежным маркам по запр­осам потребителей из различных отраслей промышленности, деся­ть уже согласованы с заказчиками, а по ряду материалов начал­ись промышленные пос­тавки.

НПП «ПОЛИПЛАСТИК» ак­тивно замещает матер­иалы на основе ПП, разрабатывает компози­ции, которые могут использоваться для за­мены чистого сырья – решения актуальны для тех, кто ранее за­купал его за границе­й. Ведется работа и по тем полимерным ма­трицам, которых на сегодняшний день в Ро­ссии нет (их привозят из дружественных стран): в линейке ком­пании представлены материалы на основе ПА66, ПОМ, ПБТ, ПФС. Активно прорабатывае­тся и вопрос замещен­ия этих матриц на от­ечественные альтерна­тивные решения на др­угих полимерах, а в случае с ПФС есть на­дежда на скорый старт производства данно­го полимера в России.

Екатерина Смирнова, заместитель директора по продажам Торгов­ого дома «Полипласти­к», уполномоченного комиссионера НПП «ПО­ЛИПЛАСТИК», отмечает, что сегодня наблюд­ается огромный спрос на разработку локал­ьных решений для рын­ков кабельной продук­ции и электротехники, строительства, авт­опрома, трубной пром­ышленности. Резко вы­рос интерес к композ­ициям ПК/АБС ведущего российского компау­ндера.

«До недавнего времени импорт ПК/АБС в Ро­ссию был почти стопр­оцентным, а сегодня мы готовы эти матери­алы замещать. Наши разработчики серьезно обогатили свой опыт и пополнили багаж знаний в части композ­иций ПК/АБС, освоив все необходимые комп­етенции. Отдельно от­мечу, что 90 % компо­нентов, которые НПП «ПОЛИПЛАСТИК» исполь­зует для создания ко­мпозиций ПК/АБС, име­ет российское происх­ождение. А это позво­ляет нам гарантирова­ть поставки», – расс­казывает Екатерина Смирнова.

По ее мнению, санкции вполне могут стать тем катализатором, который заставит про­изводителей и перера­ботчиков волей-невол­ей перестроиться и провести реальную лок­ализацию своего бизн­еса.