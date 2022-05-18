17 мая 2022 года в НИУ «МЭИ» прошёл День Ростехнадзора. Мероприятие направлено на поддержание эффективного взаимодействия между Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и Национальным исследовательским университетом «МЭИ» в части подготовки квалифицированных специалистов энергетического профиля, а также на повышение уровня информированности студентов и сотрудников университета о деятельности надзорного ведомства.

Открывая День Ростехнадзора в НИУ «МЭИ», ректор университета Николай Рогалев отметил важность подобных встреч и особую актуальность вопросов безопасности и правильной эксплуатации оборудования в энергетике.

«Наша совместная с Ростехнадзором деятельность по подготовке кадров и проведению исследований, те шаги, которые мы делаем, крайне важны для улучшения квалификации наших студентов, будущих сотрудников надзорного ведомства. Ведь инспекторам необходимо обладать компетенциями, связанными не только с надзором и документооборотом в области энергетики, но и фундаментальными инженерными знаниями в смежных отраслях. И наша совместная магистерская программа полностью отвечает требованиям, предъявляемым к сотрудникам Ростехнадзора, которые занимаются выявлением технологических нарушений для предотвращения неблагоприятных ситуаций и снижения рисков аварий на производственных объектах. Это крайне важно не только с точки зрения знаний и получения опыта, но и с точки зрения понимания того, чем занимается Ростехзнадзор. Ведомство надзирает по сути дела всю национальную экономику», — подчеркнул ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Приветствуя студентов и сотрудников НИУ «МЭИ» руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий отметил, что в надзорном ведомстве сегодня работает значительное количество выпускников НИУ «МЭИ» ― вуза, который на протяжении многих лет является главным поставщиком высокопрофессиональных кадров для энергетической отрасли.

«НИУ «МЭИ» стал первым вузом, с которым мы начали сотрудничество в области подготовки кадров. Пилотный проект с университетом, который мы начали несколько лет назад, уже принёс заметные результаты по кадровому потенциалу, по уровню профессиональных компетенций наших новых сотрудников, а также в совместной научной деятельности. Уже в этом году состоится первый выпуск по нашей совместной во многом уникальной магистерской программе «Контрольно-надзорная деятельность в электроэнергетике». Уникальность состоит в том, что на выходе после получения диплома мы получим хорошо обученных компетентных отраслевых специалистов готовых с ходу осуществлять контрольно-надзорную деятельность на предприятиях, — подчеркнул Александр Трембицкий.

Заместитель руководителя Управления государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Дмитрий Фролов рассказал собравшимся о положительном опыте совместной работы Ростехнадзора с НИУ «МЭИ». Он подчеркнул, что кадровая политика является одной из приоритетных задач ведомства.

«Особенно хотелось бы отметить активную позицию университета при реализации намеченных мероприятий. Благодаря проявленной инициативе мы уже неоднократно рассматривали вопрос подбора кандидатов в региональных вузах для последующего обучения в НИУ «МЭИ» и трудоустройства в центральном аппарате и территориальных управлениях Ростехнадзора», — отметил Дмитрий Фролов.

В ходе встречи Александр Трембицкий вручил почётную грамоту Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ректору НИУ «МЭИ» Николаю Рогалеву за личный вклад в решение задач, возложенных на Ростехнадзор.

После этого ректор НИУ «МЭИ» провёл экскурсию по университету для руководящего состава надзорного ведомства. Участники делегации посетили лабораторию умных сетей и высоковольтный зал кафедры техники и электрофизики высоких напряжений; познакомились с электродинамической моделью электроэнергетической системы и 3D тренажером подстанции 220 кВ; осмотрели учебный КРУЭ 220 кВ и классы Школы юного энергетика.

Параллельно с этим в аудитории Г-200 проходило общение представителей Ростехнадзора с нашими студентами. Своим опытом работы в Ростехнадзоре поделились его сотрудники, недавние выпускники НИУ «МЭИ». По окончании встречи представители надзорного ведомства ответили на вопросы студентов.

В рамках действующего соглашения Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору и Национальный исследовательский университетом «МЭИ» осуществляют подготовку квалифицированных специалистов энергетического профиля, а также занимаются выработкой совместных документов, проектов решений, направленных на совершенствование действующего законодательства и актуализацию нормативно-методической базы в сфере деятельности Ростехнадзора.

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» является подведомственной организацией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране, полигон возобновляемой энергетики. В университете по 25 направлениям подготовки проходят обучение более 20 000 студентов и аспирантов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1600 преподавателей и учёных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.

Входит в ТОП-20 ведущих российских вузов по версии Forbes (2021).

НИУ «МЭИ» входит в ТОП-10 технических вузов по уровню зарплат молодых специалистов (данные исследования SuperJob.Ru, 2021)

В 2020 г. НИУ «МЭИ» прошел независимую экспертную оценку по Модели Совершенства EFQM (European Foundation for Quality Management) и подтвердил уровень «Признанное совершенство» (5 звезд).