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В Оренбургской области начались массовые ремонты электрических сетей

В Оренбургской области начались массовые ремонты электрических сетей

18 мая 2022, 12:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ОРЕНБУРГЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Волга

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В филиале ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» начались массовые ремонтные работы на энергообъектах. Они проводятся для поддержания надежности и качества электроснабжения. Программа этого года предусматривает работы на 100 подстанциях напряжением 35-110 кВ и 1272 трансформаторных пунктах 10-0,4 кВ. Энергетики планируют выполнить ремонт более 1,2 тыс. километров линий электропередачи всех классов напряжения и расчистить от древесно-кустарниковой поросли более 462,8 га охранных зон ЛЭП. Общая стоимость ремонтов оценивается в 432 млн рублей.

Программа ремонтов охватит все районы Оренбургской области. Она проводится для поддержания надежности электроснабжения потребителей региона. Энергетики работают в нескольких направлениях: ремонт линий электропередачи с заменой опор и провода, ремонт трансформаторов и другого оборудования подстанций.

Массовые ремонтные работы завершатся до начала осенне-зимнего периода.

Источник: Россети Волга

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