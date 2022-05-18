В филиале ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» начались массовые ремонтные работы на энергообъектах. Они проводятся для поддержания надежности и качества электроснабжения. Программа этого года предусматривает работы на 100 подстанциях напряжением 35-110 кВ и 1272 трансформаторных пунктах 10-0,4 кВ. Энергетики планируют выполнить ремонт более 1,2 тыс. километров линий электропередачи всех классов напряжения и расчистить от древесно-кустарниковой поросли более 462,8 га охранных зон ЛЭП. Общая стоимость ремонтов оценивается в 432 млн рублей.

Программа ремонтов охватит все районы Оренбургской области. Она проводится для поддержания надежности электроснабжения потребителей региона. Энергетики работают в нескольких направлениях: ремонт линий электропередачи с заменой опор и провода, ремонт трансформаторов и другого оборудования подстанций.

Массовые ремонтные работы завершатся до начала осенне-зимнего периода.