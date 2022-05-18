В новом технопарке в Северном создадут тысячу рабочих мест

По решению Градостроительно-земельной комиссии под руководством мэра Москвы Сергея Собянина Департамент городского имущества выделит более 14,4 гектара земли для строительства технопарка с распределительным центром в районе Северный. После реализации проекта в столице появится тысяча рабочих мест, а в бюджет региона ежегодно будут поступать 3,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Участок под проектирование и создание технопарка с распределительным центром на территории района Северный получит компания «Фармстандарт». Общая площадь застройки составит 109 тысяч квадратных метров. Планируемый объем инвестиций в проект оценивается в 13 миллиардов рублей, а ежегодные налоговые отчисления в городской бюджет — в 3,3 миллиарда рублей. Кроме того, благодаря проекту в городе появится еще тысяча рабочих мест», — сказал Владимир Ефимов.

Земельный участок будет выделен в рамках реализации в столице нового масштабного инвестиционного проекта. МаИП — это особый статус, который могут получить инвесторы, строящие важные для города объекты, например производства, здания для организаций из образовательной, медицинской, туристической, транспортной сферы и другие. В этом случае Москва предоставляет земельные участки без проведения торгов.

«Технопарк фармацевтической компании должен появиться в течение пяти лет: на такой срок выделяется земля в рамках реализации МаИП. Строительство объекта начнется после оформления городом земельно-правовых отношений с инвестором», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Планируется, что технопарк будет включать в себя единый центр стратегического и операционного планирования производственной деятельности, а также подразделения, отвечающие за изучение перспектив производства новых инновационных лекарственных препаратов, разработку и трансфер технологий.

«Распределительный центр позволит выстроить логистику и обеспечить доступность лекарств, выпускаемых компанией, а также их своевременное появление в больницах и аптеках. Инвестор готов приступить к реализации проекта в кратчайшие сроки», — отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Фармстандарт» — один из лидеров российского фармацевтического рынка. Компания включена в Перечень системообразующих организаций страны. Приоритетными направлениями ее деятельности являются разработка и производство современных, доступных, высококачественных лекарственных препаратов и медицинских изделий, удовлетворяющих требованиям здравоохранения и ожиданиям пациентов, производство и поставка медицинского оборудования и расходных материалов для инфекционного контроля. В фармацевтическом портфеле компании «Фармстандарт» более 450 наименований лекарственных средств различных форм и дозировок, включая продукцию на экспорт. Выпускаемая продукция поставляется по всей России и в 12 стран мира.

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Фото В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы