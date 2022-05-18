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18 мая 2022, 12:00
Рубрика: Компании
Метки: ЗЭТО, KazInterPower
Отрасль: Электротехника
Источник: ЗАО "ЗЭТО"
Ежегодно «KazInterPower» собирает на одной площадке предприятия энергетического комплекса, представляет новые технические решения и инновационные технологии в области энергетики и электротехники. Посетители за короткий срок знакомятся со всем представленным разнообразием идей и разработок, получают представление о рынке и компаниях-производителях, а участники проводят встречи с крупнейшими энергетическими и промышленными предприятиями Павлодарского региона.
С 24-25 мая 2022 года ждем Вас на стенде ЗАО «ЗЭТО» №А-1, по адресу: г.Павлодар, теннисный центр «Энергетик», пл.Конституции,1.
В рамках выставки представители ЗАО «ЗЭТО» представят номенклатуру завода, проведут встречи с подрядчиками и заказчиками. Возможность на месте продемонстрировать современную электротехническую продукцию и ответить лично на интересующие вопросы позволяет укрепить и расширить присутствие оборудования ЗАО «ЗЭТО» на энергобъектах, как Республики Казахстан в целом, так и Павлодарского региона в частности.
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