Ежегодно «KazInterPower» собирает на одной площадке предприятия энергетического комплекса, представляет новые технические решения и инновационные технологии в области энергетики и электротехники. Посетители за короткий срок знакомятся со всем представленным разнообразием идей и разработок, получают представление о рынке и компаниях-производителях, а участники проводят встречи с крупнейшими энергетическими и промышленными предприятиями Павлодарского региона.

С 24-25 мая 2022 года ждем Вас на стенде ЗАО «ЗЭТО» №А-1, по адресу: г.Павлодар, теннисный центр «Энергетик», пл.Конституции,1.

В рамках выставки представители ЗАО «ЗЭТО» представят номенклатуру завода, проведут встречи с подрядчиками и заказчиками. Возможность на месте продемонстрировать современную электротехническую продукцию и ответить лично на интересующие вопросы позволяет укрепить и расширить присутствие оборудования ЗАО «ЗЭТО» на энергобъектах, как Республики Казахстан в целом, так и Павлодарского региона в частности.