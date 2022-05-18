Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин совершил рабочую поездку в Камчатский край. Он принял участие в совещании под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе по вопросам развития топливно-энергетического комплекса на территории края.

«Одна из важнейших стратегических задач,стоящих перед регионом — это достижение высокого уровня энергетической эффективности. Развитие топливно-энергетического комплекса с сопутствующей модернизацией транспортной, социально-значимой и инженерной инфраструктуры увеличит привлекательность ДФО и повысит качество и комфорт жизни граждан», - отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

На встрече обсуждались вопросы предоставления бюджетных кредитов по приобретению топлива для удаленных районов Камчатского края с целью обеспечения бесперебойного прохождения отопительного сезона 2022-2023 гг., принятия мер по стабилизации ситуации на топливно-энергетическом рынке в Дальневосточном федеральном округе, регулирования балансово-эксплуатационной принадлежности электрических сетей, создания газопринимающей инфраструктуры для подачи газа в газотранспортную сеть края, реализации проектов по развитию геотермальной энергетики.

В совещании приняли участие губернатор Камчатского края Владимир Солодов, первый заместитель Министра финансов РФ Леонид Горнин, первый заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин, заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев, первый заместитель генерального директора ПАО «Русгидро» Роман Бердников и заместитель генерального директора АО «Зарубежнефть» Вячеслав Синюгин.

В ходе рабочей поездки Никита Стасишиносмотрел площадки строительства Камчатской краевой больницы на 150 посещений в смену с 450 койками и нового аэровокзального комплекса в рамках реализации инвестиционного проекта развития международного аэропорта «Петропавловск-Камчатский» (Елизово).