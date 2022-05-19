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Более 70 камер с распознаванием лиц установят на станциях метро и автовокзале в Самаре

Более 70 камер с распознаванием лиц установят на станциях метро и автовокзале в Самаре

19 мая 2022, 15:30
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 
Источник: КП

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В Самаре установят новые камеры видеонаблюдения, часть из которых будут с функцией распознавания лиц. Они появится в скверах, парках, на станциях метро и на территории Центрального автовокзала. Сейчас идет поиск подрядчика, который смонтирует комплексы. Заказчиком выступает ГБУ СО «Безопасный регион». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Так, планируется установить 44 видеокамеры по следующим адресам: площадь имени Кирова; парк Гагарина; скверы Родина, Санфировой, Высоцкого; площадь Россовского и улица Ленинградская. Камеры системы биометрической идентификации лиц появятся на 10 станциях метро и на территории ЦАВа. Всего — 73 комплекса. Также техзадание включает установку серверов, архивов, а еще прокладку силовых и информационных кабелей.

Сейчас идет подача заявок. Итоги электронного аукциона подведут 24 мая 2022 года. Начальная (максимальная) цена контракта — 45,8 млн рублей. Подрядчик должен будет выполнить все работы до 31 января 2023 года.

Фото: Архив "КП"

Источник: КП

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