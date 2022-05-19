Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство "Лукойла" о покупке 99,99% ООО "Шелл нефть", владеющего автозаправками и заводом смазочных материалов Shell в России, с рядом условий по биржевой торговле нефтепродуктами, говорится в сообщении службы.

"ФАС одобрила с предписанием ходатайство "Лукойла" о приобретении ООО "Шелл нефть". Планируемая к приобретению доля составляет 99,99%", - отмечается в сообщении.

Требования ФАС по сделке направлены на развитие конкуренции на рынках нефтепродуктов, поясняют в ФАС. В частности, одним из требований предписания антимонопольного ведомства является регулярная реализация нефтепродуктов на бирже. Также "Лукойл" не должен приобретать нефтепродукты на бирже в основную сессию торгов.

"Лукойл" покупает ООО "Шелл нефть", которое владеет 411 АЗС Shell, в основном в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ, и заводом смазочных материалов в Торжке (Тверская область). "Шелл нефть" принадлежит компаниям Shell Overseas Investments BV и BV Dordtsche Petroleum Maatschappij.

Сделка будет завершена после одобрения ФАС. Shell уже начала закрывать заправки. Предполагается, что их ребрендинг будет проведен в течение года после закрытия сделки. На сайте Shell в России сообщается, что действие программы лояльности прекратится 20 мая.

Розничная сеть ООО "Шелл нефть" насчитывает 240 собственных АЗС, 171 АЗС, работающих по дилерским соглашениям, а также 19 АЗС, работающих по лицензионным соглашениям об использовании товарного знака (эти АЗС не входят в периметр сделки с "Лукойлом").

28 февраля Shell объявила о выходе из всех совместных проектов с РФ, включая "Северный поток - 2" и проект "Сахалин-2" по производству сжиженного природного газа (27,5% акций), а 8 марта сообщила о намерении начать поэтапный отказ от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ. Компания прекратила покупать российскую нефть на спотовом рынке и не продлевала долгосрочные нефтяные контракты с российскими поставщиками. Shell в январе - марте 2022 года понесла расходы на сумму $4,24 млрд из-за намерения отказаться от проектов в России и связанных с РФ поставок топлива, следует из отчета компании.