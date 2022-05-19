В федеральный реестр Минпромторга России включены пять индустриальных парков общей площадью 1150 га: индустриальный парк «Узловая» (Тульская область), индустриальный парк «Краснодар» (Краснодарский край), индустриальный парк «Обской причал» (ЯНАО), индустриальный парк «Богандинский» (Тюменская область) и индустриальный парк «Уфимский» (Республика Башкортостан).

Успешно прошли проверку на соответствие федеральным требованиям к индустриальным паркам и управляющим компаниям индустриальных парков постановления Правительства РФ № 794 два создаваемых и три действующих индустриальных парка. В том числе повторно включены в федеральный реестр действующие индустриальные парки «Узловая» (Тульская область) и «Краснодар» (Краснодарский край), созданные при поддержке Минпромторга России в рамках постановления № 1119.

Тульская область и Краснодарский край ведут активную деятельность по развитию региональной промышленной инфраструктуры. Созданные при поддержке Минпромторга России индустриальные парки позволяют инвесторам существенно сократить сроки размещения и масштабирования производства. Так, одному из якорных резидентов индустриального парка «Узловая» (Haval) в 2021 году удалось выпустить около 40 тыс. автомобилей (прирост по сравнению с 2020 годом составил 155,2% (15 тыс. единиц). Всего в рамках постановления № 1119 на цели создания инфраструктуры индустриальных парков Тульской области будет выделено 2,8 млрд рублей, Краснодарскому краю - 1,1 млрд рублей,

- сообщил представитель Минпромторга России.

На территории индустриального парка «Узловая» (более 380 га) 3 резидента осуществляют производство в сфере металлообработки, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Якорное предприятие ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» стало первым китайским автопроизводителем, заключившим специальный инвестиционный контракт. Высокий уровень локализации ключевых компонентов, узлов и систем повышает конкурентоспособность китайского производителя на российском рынке,

- прокомментировал генеральный директор АО «Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области» Григорий Лаврухин.

Благодаря господдержке, оказываемой Минпромторгом России, территория парка «Краснодар» обеспечена необходимой транспортной и коммунальной инфраструктурой. На текущий момент инвесторами вложено более 6,6 млрд рублей в открытие новых производств, ежегодно выручка резидентов составляет более 5,7 млрд. рублей, а продукция резидентов парка (пищевая продукция) представлена во всех федеральных округах России,

- сообщил генеральный директор ООО «УК «Индустриальный парк Краснодар» Николай Аракелян.

Создаваемый индустриальный парк «Богандинский» (Тюменская область) и действующий индустриальный парк «Уфимский» (Республика Башкортостан) входят в топ парков – лидеров по общей площади земельных участков в своих регионах. На территории парков к 2030 году планируется создать более 45 новых производств, что позволит стать площадкам ключевыми точками роста экономики регионов.

Также в федеральный реестр первично включен создаваемый индустриальный парк «Обской причал» (Ямало-Ненецкий автономный округ). К 2023 году запланировано открытие 10 производств с объемом инвестиций более 4 млрд рублей, создание более 600 рабочих мест, а также увеличение грузооборота логистического хаба «Обской причал» до 2 млн т/год.

Непосредственная близость парка к существующей портовой инфраструктуре обеспечит рост грузооборота Лабытнангского перевалочного узла и бесперебойные поставки для жизнеобеспечения населения региона. Парк станет основной точкой притяжения промышленных и нефтесервисных организаций на Ямал.

Подтверждение соответствия парка федеральным требованиям позволяет регионам и управляющим компаниям индустриальных парков и промышленных технопарков обращаться за мерами господдержки федерального и регионального уровня (включая налоговые преференции для управляющих компаний и резидентов парков).