Единство кабельного бизнеса
19 мая 2022, 17:19
Рубрика: Новости портала
Метки: Live, ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ, МЕТАПОЛИМЕР, ПОЛИМЕРЫ
Отрасль: Кабельная промышленность
Пора отправиться в метавселенную полимеров кабельного бизнеса и посмотреть на фундаментальные процессы, которые там происходят. В пятничном прямом эфире RusCable Live нашим проводником станет Максим Кузнецов, генеральный директор компании "Метаполимер"
Что с импортными полимерами, как осуществляется параллельный импорт, как платить и конечно, что делать кабельщикам? Все обсудим в эфире вместе с другими новостями и событиями полимерного рынка, которых, кстати, довольно много.
В рубрике "Инспекция по соц.сетям" пробежимся по аккаунтам компаний, отметим интересное и увлекательное. Посмотрим на изменение рейтинга доверия в RusCable Trust Level.
Ведущие эфира: Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Евгения Амелехина (Kabel.FM)
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