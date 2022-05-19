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RusCable Live - Метавселенная полимеров! #Метаполимер. Эфир 20.05.2022

RusCable Live - Метавселенная полимеров! #Метаполимер. Эфир 20.05.2022

19 мая 2022, 17:19
Рубрика: Новости портала
Метки: Live, ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ, МЕТАПОЛИМЕР, ПОЛИМЕРЫ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Время чтения ≈ 1 мин
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Пора отправиться в метавселенную полимеров кабельного бизнеса и посмотреть на фундаментальные процессы, которые там происходят. В пятничном прямом эфире RusCable Live нашим проводником станет Максим Кузнецов, генеральный директор компании "Метаполимер"

Что с импортными полимерами, как осуществляется параллельный импорт, как платить и конечно, что делать кабельщикам? Все обсудим в эфире вместе с другими новостями и событиями полимерного рынка, которых, кстати, довольно много. 

В рубрике "Инспекция по соц.сетям" пробежимся по аккаунтам компаний, отметим интересное и увлекательное. Посмотрим на изменение рейтинга доверия в RusCable Trust Level.

Ведущие эфира: Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Евгения Амелехина (Kabel.FM)

▶ Подключайтесь к эфирам каждую пятницу в 11:00 на удобной вам платформе:

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