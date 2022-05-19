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"Россети Ленэнерго" будут осуществлять техобслуживание и ремонт электроустановок крупных городских и областных предприятий

Россети Ленэнерго будут осуществлять техобслуживание и ремонт электроустановок крупных городских и областных предприятий

19 мая 2022, 17:15
Рубрика: Контракты
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Ленэнерго

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ПАО «Россети Ленэнерго» заключило контракты на оперативно-эксплуатационное обслуживание и ремонт электроустановок крупных предприятий Петербурга и Ленинградской области. Договоры на общую сумму порядка 5,5 млн рублей заключены по результатам открытых конкурсных процедур.

Для ГУП «Водоканал Петербурга» «Россети Ленэнерго» проведут аварийно-восстановительные работы кабельных линий 6-10 кВ.

Государственному музею истории Санкт-Петербурга электросетевая компания окажет услуги по эксплуатационному обслуживанию трансформаторной подстанции мощностью 400 кВА, находящейся в собственности культурного учреждения.

Также энергетики осуществят техобслуживание энергообъектов, принадлежащих Будогощскому психоневрологическому интернату
и ГКУ «Управление лесами Ленинградской области».

«Россети Ленэнерго» активно участвуют в конкурсных процедурах сторонних организаций в рамках развития дополнительных услуг. Данная работа направлена на увеличение нетарифной выручки компании. Сегодня предприятие зарегистрировано в качестве поставщика (подрядчика) на ключевых электронных торговых площадках: АО «Сбербанк-АСТ», ООО «Роселторг», ЭТП ГПБ, «РТС-Тендер», АО «РАД», АО «ТЭК-Торг», НЭП «Фабрикант». В числе клиентов компании - многие крупные предприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Россети Ленэнерго

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