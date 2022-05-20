Специалисты филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго» приступили к реализации ремонтных мероприятий на подстанции 110/35/6 кВ « Мост». Наряду с другими работами энергетикам предстоит провести на данном энергообъекте ремонт двух элегазовых выключателей 110 кВ. Всего на повышение надежности работы оборудования подстанции будет направлено почти 1,2 миллиона рублей.

Выполнение указанных ремонтных мероприятий позволит улучшить надежность электроснабжения потребителей в правобережной части города Перми, в частности, микрорайонов «Судозаводский» и «Налимиха», в которых проживает более 30 тысяч человек.