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Энергетики "Пермэнерго" повысят надежность работы одной из ключевых электроподстанций в правобережной части города Перми

Энергетики Пермэнерго повысят надежность работы одной из ключевых электроподстанций в правобережной части города Перми

20 мая 2022, 10:22
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Урал

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Специалисты  филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго»  приступили к реализации ремонтных мероприятий на подстанции 110/35/6 кВ « Мост». Наряду с другими работами энергетикам предстоит провести на данном энергообъекте  ремонт  двух элегазовых выключателей 110 кВ. Всего на повышение надежности работы оборудования подстанции  будет  направлено почти 1,2 миллиона рублей.

Выполнение указанных ремонтных мероприятий  позволит улучшить надежность электроснабжения потребителей в правобережной части города Перми, в частности, микрорайонов «Судозаводский» и «Налимиха», в которых проживает более 30 тысяч человек.

Источник: Россети Урал

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