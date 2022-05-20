Более 20 млрд рублей инфраструктурного бюджетного кредита одобрено Ростовской области на строительство автомобильной дороги "Западная хорда" и канализационного коллектора. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя России.

"Ростовской области одобрены заявки на получение инфраструктурного бюджетного кредита в размере более 20 млрд рублей на строительство автомобильной дороги "Западная хорда" и строительство канализационного коллектора № 62 в г. Ростове-на-Дону. Соглашения с Минфином России и Минстроем России подписаны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по программе "Стимул" в 2022 году запланирована реализация трех объектов, два из которых уже введены в эксплуатацию досрочно - это две автодороги в Ростове-на-Дону.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что создание комфортных условий для жителей Ростовской области - совместная задача правительства России с субъектом. "Все инструменты и возможности для эффективной работы сегодня существуют, регион осваивает новые механизмы развития", - сказал он.

Кроме того, план по переселению людей из аварийного жилья выполнен более чем на половину - из 26,5 тыс. кв. м переселено 1,36 тыс. человек, добавили в пресс-службе. В области также особое внимание уделяется благоустройству территорий. Так, в 2022 году по федеральному проекту по формированию комфортной городской среды планируется благоустроить 133 объекта.