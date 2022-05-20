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Студенты Калининградского государственного технического университета познакомились с работой диспетчерского центра Балтийского РДУ

Студенты Калининградского государственного технического университета познакомились с работой диспетчерского центра Балтийского РДУ

20 мая 2022, 09:45
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, БАЛТИЙСКОЕ РДУ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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В преддверии 20-летия Системного оператора сотрудники Филиала «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Калининградской области» (Балтийское РДУ) провели экскурсию по диспетчерскому центру для студентов бакалавриата и магистратуры Калининградского государственного технического университета, обучающихся по направлению «Электроснабжение».

Главный специалист Службы электрических режимов Балтийского РДУ Илья Бончук рассказал студентам о роли диспетчерского управления в стабильной работе энергетической отрасли страны, технологиях оперативно-диспетчерского управления и задачах, решаемых в процессе управления электроэнергетическими режимами.

В диспетчерском зале будущие энергетики увидели, как диспетчеры Балтийского РДУ в режиме реального времени управляют работой объектов генерации и электросетевых объектов, обеспечивая баланс производства и потребления электроэнергии.

Заместитель начальника Оперативно-диспетчерской службы Пётр Пенчук рассказал ребятам о работе диспетчера энергосистемы, передовых информационных технологиях, применяющихся в оперативно-диспетчерском управлении, а также о действиях диспетчерского персонала при отклонениях в режиме работы энергосистемы или авариях на объектах электроэнергетики региона.

Ежегодно специалисты филиалов Системного оператора знакомят студентов профильных специальностей российских вузов с региональными диспетчерскими центрами, их функциями, задачами и ролью компании в обеспечении стабильной работы региональных энергосистем и ЕЭС России.

Такие встречи помогают будущим энергетикам ближе познакомиться с практической деятельностью Системного оператора, а энергокомпании привлечь в свои ряды наиболее перспективных и мотивированных студентов, способных в будущем решать стоящие перед отраслью задачи.

 

Источник: АО "СО ЕЭС"

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