Калининградская компания "Новик" начала железнодорожные перевозки грузов между областью и основной территорий России при поддержке региона. Первый состав с ее платформами прибыл на терминально-логистический центр "Восток-Запад" в городе Черняховске, сообщила пресс-служба областного правительства.

"В эксклавном регионе фактически появился собственный транспортный оператор, предлагающий конкурентные условия по срокам и цене. <…> Проект реализован с привлечением средств льготного займа по одной из областных антисанкционных программ. Около 300 млн рублей компания получила на несколько лет всего под 2%. По поручению губернатора поддержка была оформлена в ускоренном режиме", - говорится в сообщении.

Группа компаний "Новик" является собственником 80 новых фитинговых железнодорожных платформ, приобретенных на вагоностроительном заводе АО "Трансмаш". "По железной дороге мы можем без проблем отправлять три поезда в неделю. Каждый из них везет по 62 <…> 40-футовых контейнера, то есть это на одном поезде "едут" приблизительно 62 грузовика", - рассказал руководитель компании Сергей Ошарский, которого цитирует пресс-служба. Он заверил, что компания будет поддерживать стабильную стоимость перевозки грузов в регион.

Губернатор области Антон Алиханов приветствовал появление регионального оператора. "В части железнодорожных перевозок наш регион "привязан" к решениям федеральных операторов: они определяют все условия перевозок, в том числе тарифы. Поэтому идея создания собственного регионального парка для грузовых контейнерных железнодорожных перевозок обсуждалась давно, а санкционные ограничения только ускорили ее реализацию, и мы нашли возможности для финансовой поддержки проекта через льготный заем. Собственные поезда позволяют региону не зависеть от других собственников подвижного состава", - приводит его слова пресс-служба. Алиханов добавил, что областные власти обсуждают с бизнесом создание собственного парка и рефрижераторных вагонов.

ГК "Новик" более 15 лет работает на логистическом рынке в Калининградской области, является крупнейшим его участником. Компания располагает собственной инфраструктурой для комплексной обработки грузов: контейнерный парк (более трех тысяч контейнеров, из которых две тысячи - новые широкопаллетные контейнеры High Cube); автопарк для перевозки контейнеров в Москве и Калининградской области (более 400 транспортных средств); транспортно-логистический терминал в Калининградской области для работы с российскими и иностранными грузами, расположенный на соединении Российской (широкой) и Западно-европейской (узкой) железнодорожной колеи станции Черняховск, СВХ; таможенные склады для маркировки акцизной и подакцизной группы товаров, на территории терминала расположен Черняховский таможенный пост.

Фото: gov39.ru