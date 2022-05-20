Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2022 года № 212 вице-президент по производству ПО «ФОРЭНЕРГО» Евгений Алексеевич Юданов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Юданов Е. А., как организатор и инженер, внес большой личный вклад в создание нескольких современных отечественных производственных предприятий, выпускающих продукцию для электроэнергетики: ООО «ЧЭМЗ» – территориально обособленное производственное подразделение ООО «МЗВА», ООО «ЮМЭК» – завод по производству подвесных стеклянных изоляторов, ООО «ИНСТА» – завод по производству полимерных изоляторов и других. При непосредственном участии и руководстве Юданова Е. А. созданы три заводских испытательных центра, аттестованных в системе «Росаккредитации». Вся серийно выпускаемая продукция предприятий аттестована в ПАО «РОССЕТИ» и ПАО «ФСК ЕЭС» и применяется на самых ответственных электросетевых объектах.

Евгений Алексеевич является автором 72 патентов на изобретения и 19 патентов на полезные модели. Все изобретения внедрены в производство. Впервые в России при участии Юданова Е.А. была разработана полная номенклатурная линейка линейной арматуры для самонесущих изолированных проводов в рамках реализации программы импортозамещения.

Юданов Е. А. имеет ученую степень кандидата технических наук. Обладая обширными профессиональными знаниями, неутомимой энергией, организаторскими способностями и целеустремленностью, Евгений Алексеевич эффективно работает над постоянным развитием производственных компаний, входящих в ПО «ФОРЭНЕРГО», на благо отечественной электроэнергетики.

Высокая оценка заслуг Юданова Е. А. является оценкой вклада всех трудовых коллективов предприятий ПО «ФОРЭНЕРГО» в развитие российского электросетевого комплекса и промышленного потенциала РФ.

Поздравляем Евгения Алексеевича Юданова с заслуженной наградой!