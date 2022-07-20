Медь упала на 30% с мартовского рекорда
20 июля 2022, 17:45
Рубрика: Компании
Метки: Prysmian, НОВАТЭК
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: Prysmian Group
Фото: Prysmian Group
В районе Белокаменки реализуется грандиозный проект компании "Новатэк" - возводится Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. ЦСКМС является частью проекта Правительства России по освоению и развитию Арктики.
На этом заводе заводов в рамках проекта «Арктик СПГ-2» планируется построить три газосжижающих завода на основаниях гравитационного типа, которые по завершении работ будут отбуксированы к Гыданскому полуострову, подключены к газопроводу и начнут поставлять потребителям сжиженный природный газ.
Не только в Мурманской области, но и в России вряд ли найдется строительный объект, соизмеримый по своим масштабам и возводимым циклоскопическим объектам с ЦСКМС: площадь ЦСКМС равна площади 500 футбольных полей. При этом при строительстве объектов проекта «Арктик СПГ-2», будет проявляться особая забота о деликатной арктической природе.
На объект была поставлена кабельная продукция 110 кВ с завода Prysmian Group, расположенного в Китае. Prysmian Russia выполняет работы по шеф-надзору за прокладкой кабеля и установкой муфт 110 кВ. Объем работ включает в себя прокладку шести кабельных линий 110 кВ. На сегодняшний день уже проложено три линии 110 кВ. Завершение проекта планируется в декабре 2022.
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