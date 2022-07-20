Кабель судного дня на заводе Кирскабель
20 июля 2022, 16:49
Рубрика: Новости портала
Метки: Insider, УНКОМТЕХ, АЭК, АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, МОСКАБЕЛЬМЕТ, СПЕЦКАБЕЛЬ
Отрасль: Электротехника Кабельная промышленность
Источник: RusCable.Ru
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Смотреть шире. Наша поездка на Кирскабель, большой материал в рамках проекта "Ункомтех 360". А также, вышло новое видео о кабеле судного дня, обязательно посмотрите!
Алюминиевой отрасли России — 90 лет! В честь этого юбилея прошло торжественное мероприятие, организованное Алюминиевой Ассоциацией России при поддержке Минпромторга РФ и ОК «РУСАЛ». Как проходило празднование читайте в материале выпуска.
Скачать PDF. RusCable Insider Digest №275 от 17 июля 2022 года
Вышел новый выпуск Эксперт Аналитики. Рынок просел, куда двигаться дальше? Новая аналитическая записка от руководителя отдела маркетинга КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" Анны Заславской, на 16 странице номера.
Поднебесная помощь. Новый материал RusCable Плюс. Как сейчас обстоят дела с Китаем на российском рынке? Рекомендуем оформить подписку, выходит много интересного материала.
В рамках большой программы взаимодействия с RusCable.ru и Ассоциацией "Электрокабель" Делегация ПАО «Транснефть» посетила ГК «Москабельмет» и завод «Спецкабель». Подробности встречи в большом материале.
Как отмыть то, что отмыть нельзя? Elektroportal рассказывает про мойки высокого давления A-iPower. А также, подземная система перевозок, процессоры в плитке, фото на дне, биоокна, готовность к холодам и все самые интересные события из мира электротехники и кабельного бизнеса.
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