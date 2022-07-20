Читайте и смотрите в новом выпуске Insider Digest!

Смотреть шире. Наша поездка на Кирскабель, большой материал в рамках проекта "Ункомтех 360". А также, вышло новое видео о кабеле судного дня, обязательно посмотрите!

Алюминиевой отрасли России — 90 лет! В честь этого юбилея прошло торжественное мероприятие, организованное Алюминиевой Ассоциацией России при поддержке Минпромторга РФ и ОК «РУСАЛ». Как проходило празднование читайте в материале выпуска.

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №275 от 17 июля 2022 года

Вышел новый выпуск Эксперт Аналитики. Рынок просел, куда двигаться дальше? Новая аналитическая записка от руководителя отдела маркетинга КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" Анны Заславской, на 16 странице номера.

Поднебесная помощь. Новый материал RusCable Плюс. Как сейчас обстоят дела с Китаем на российском рынке? Рекомендуем оформить подписку, выходит много интересного материала.

В рамках большой программы взаимодействия с RusCable.ru и Ассоциацией "Электрокабель" Делегация ПАО «Транснефть» посетила ГК «Москабельмет» и завод «Спецкабель». Подробности встречи в большом материале.

Как отмыть то, что отмыть нельзя? Elektroportal рассказывает про мойки высокого давления A-iPower. А также, подземная система перевозок, процессоры в плитке, фото на дне, биоокна, готовность к холодам и все самые интересные события из мира электротехники и кабельного бизнеса.

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