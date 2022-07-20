Управление капитального строительства ищет подрядчика для строительства внутриквартальных сетей электроснабжения научно-технологического центра в Сургуте. Начальная цена контракта составляет 500 млн рублей.

Как говорится в документации, опубликованной на портале госзакупок, подрядчику предстоит выполнить проектно-изыскательские работы, получить положительное заключение госэкспертизы, после чего провести строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Приступить к исполнению контракта необходимо с 25 августа 2022 года и завершить работы до 30 ноября 2023 года.

Отмечаются, что данные мероприятия реализуются в составе инфраструктурного проекта. Источником финансирования работ являются средства инфраструктурного бюджетного кредита.

В марте губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщала, что Правительство РФ одобрило ХМАО бюджетный кредит на 2,3 млрд на реализацию инфраструктурных проектов научно-технического центра в Сургуте. Данный объект создают на базе четырех вузов, двух научно-исследовательских институтов, индустриальных парков и технопарка. На площадке будут искать решения для развития персонифицированной медицины и экологии Арктики, разрабатывать методы повышения нефтеотдачи пластов и современные информационные технологии.

Как сообщала «Правда УрФО», стоимость строительства объектов НТЦ оценивают в 90 млрд рублей. На его создание будут направлены средства инфраструктурного бюджетного кредита в размере 6,3 млрд.