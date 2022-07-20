Новый жилой квартал может появиться в рамках утвержденного проекта реорганизации территории промышленной зоны "Курьяново" в Москве. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы утвердило проект реорганизации территории производственной зоны "Курьяново" площадью 50,3 га. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Реорганизуемая территория расположена на юго-востоке Москвы в районе Печатники. С севера ограничена Москвой-рекой и улицей Гурьянова, с юга - проектируемым проездом № 5112, с востока - Шоссейной улицей, с запада - природной зоной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что порядка 25% этой территории в настоящее время занимает производственно-складской комплекс "Печатники", созданный на базе АО "Специализированный застройщик "Заречье" - бывшего деревообрабатывающего завода, построенного в 60-70-х годах прошлого века. Проект планировки предусматривает создание современного жилого квартала с необходимой социальной инфраструктурой. Предполагается строительство свыше 350 тыс. кв. м жилья, школы на 775 учеников, детских садов на 350 детей, офисного и многофункционального центров, многоуровневых паркингов.

Часть действующих производственных объектов подлежит реконструкции. Также будет создан производственный технопарк, построен новый цех. Запланирована и реконструкция прилегающей улично-дорожной сети. В частности, проектируемый проезд № 5112 будет расширен до четырех полос движения - с устройством велопешеходных дорожек, установкой четырех светофоров и шести современных остановок пассажирского транспорта. Появится новая улица длиной 730 м от существующего тупика до проектируемого проезда № 5112. Реконструируют местный проезд с Шоссейной улицы длиной 160 м.

"Для наземного городского пассажирского транспорта обустроят <…> разворотную площадку и конечную станцию. Реализация проекта планировки позволит создать комфортные условия для проживания порядка 6,2 тыс. человек, а также свыше 4,8 тыс. рабочих мест", - добавляется в материале.

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