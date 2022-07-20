В Ставропольском крае обновят 38 км автомобильной дороги Р-216

Из них два участка общей протяженностью 26 км на отрезке Ипатово – Светлоград федеральной трассы Астрахань – Элиста – Ставрополь расширят до четырех полос движения. К концу 2023 года планируется вести в эксплуатацию первые 13 км, а капремонт соседнего участка завершить к октябрю 2024-го. На объектах задействовано около 50 единиц спецтехники и 70 дорожных рабочих.

В апреле этого года стартовал капитальный ремонт участка с 455-го по 468-й км Р-216 от улицы Тахтинской в Ипатово. Подготовительные работы выполнены, сейчас специалисты осуществляют замену основания с укреплением земполотна. Далее приступят к расширению и усилению дорожной одежды. На объекте семь водопропускных труб из железобетона заменят металлическими гофрированными. Преимущества гофротруб: долговечность, прочность и сейсмоустойчивость, а также простота установки, что сокращает сроки производства работ. В целях исключения обвалов откосы насыпи укрепят габионными стенами.

На отрезке дороги в Ипатовском районе (с 468-го по 481-й км) работы по расширению стартовали в августе 2021 года. До конца 2022 дорожникам предстоит ввести в эксплуатацию 6 км (I этап). На сегодняшний день на участке протяженностью 4 км завершено устройство дорожной одежды. Кроме того, специалисты укрепляют земполотно, устраивают основание и слои асфальтобетона. В ходе работ используют геотекстиль для защиты грунта от влаги и геосетку в целях армирования покрытия.

На всем протяжении участков капремонта установят осевое ограждение для разделения встречных потоков. Помимо этого, установят краевое барьерное ограждение, новые дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком с высоким уровнем светоотражения.

В октябре текущего года дорожники завершат капитальный ремонт участка Дербентовка – Дивное у границы с Калмыкией (с 410-го по 430-й км). Напомним, что в рамках I этапа в ноябре 2021 года в эксплуатацию введены 8 км – с 416-го по 424-й км.

На сегодняшний день дорожники укрепили основание и уложили три слоя асфальтобетона с армирующей прослойкой из геосетки. Дорожное полотно расширили на 6,5 м (с 7 до 13,5 м) и укрепили обочины по типу основной дороги. Ширина каждой из двух полос движения составила 4,5 м, остановочных полос – по 2 м. Переезд через железную дорогу переустроили с использованием резинокордовых плит для обеспечения плавного и комфортного проезда автомобилей.

Пропуск воды под дорогой обеспечили путем замены восьми водопропускных труб, одна из которых – через канал Дивненский – прямоугольного сечения размером 2,5х2 м. Обустроили съезд на поселок Вишневый: здесь появились линии электроосвещения, тротуары с перилами и остановки с автопавильонами. До срока ввода объекта в эксплуатацию предстоит завершить инженерное обустройство объекта и осуществить посев многолетних трав в полосе отвода.

Федеральная автомобильная дорога Р-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь соединяет столицы трех субъектов Российской Федерации: Астраханской области, Республики Калмыкия и Ставропольского края. Протяженность трассы на территории Ставрополья составляет около 184 км.