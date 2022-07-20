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В рамках КРТ будет реализован первый проект ИЖС

В рамках КРТ будет реализован первый проект ИЖС

20 июля 2022, 13:29
Рубрика: Инвестиции
Метки: МИНСТРОЙ, КРТ
Отрасль: Строительство 
Источник: Минстрой России

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В городе Гвардейске Калининградской области на незастроенной территории в границах улицы Тельмана – улицы Каштановой планируется реализовать первый проект индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с использованием механизма КРТ. Общая площадь участка составляет 2,48 га, на которых планируется возвести 29 домов. Кроме того, здесь появятся площадки для занятия спортом, парк, бульвар и транспортная инфраструктура.

«КРТ – гибкий инструмент, позволяющий реализовывать самые разные проекты, при этом сохраняя основной принцип сбалансированности развития территорий. Примером универсальности такого механизма является появление в Гвардейске Калининградской области первого проекта, где КРТ применяется в отношении индивидуального жилищного строительства», - объяснил первый заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

 Планируемая плотность жилой застройки должна составить 4800 кв. м на один га. Проект намерены реализовать до конца 2029 года.

Источник: Минстрой России

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