«Банк ДОМ.РФ» профинансирует на 20,3 млрд рублей строительство жилого квартала «Звездный» в Якутске. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта компании «РИА Вега».

На участке площадью 68,5 га построят 30 многоквартирных домов. Ввести первую очередь планируется в четвертом квартале 2022 года, полностью завершить объект – в 2028 году.

Вице-президент «Банка ДОМ.РФ» Антон Медведев отметил важность социальной направленности проекта, который банк финансирует с начала года, - жители аварийных и ветхих домов переселятся в новое комфортное жилье.

«Теперь в микрорайоне начинается строительство основного квартала – более 264 тыс. кв. метров жилья. Благодаря этому улучшить жилищные условия смогут 11 тыс. человек», — уточнил он.

В пресс-службе напомнили, что ранее банк предоставил финансирование застройщику «РИА Альфа» на строительство трех домов в рамках первой очереди этого проекта в жилом квартале «Звездный» на 17 тыс. кв. метров.

В настоящее время в Якутии возводится около 330 тыс. кв. метров жилья, из них более 90% — с использованием счетов эскроу.

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