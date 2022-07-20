На втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, входящего в состав скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург, строители приступили к укладке асфальта.

«Сегодня дорожники начали укладку первого слоя асфальтобетона на строительстве обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Этот обход – часть скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург. И это один из 46 обходов, строительство которых у нас на ближайшую дорожную пятилетку запланировано. Раньше трассы прокладывались напрямую через города. Сейчас из-за крайне высокой интенсивности движения это даёт негативный эффект: скопление машин на подъездах к городам, загазованность воздуха. Дискомфорт испытывают как жители, так и проезжающие. Единственный выход – строительство обходов. В ближайшие годы они появятся вокруг основных крупных населённых пунктов», – сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Строительство обхода будет выполнено в три этапа, основные работы сейчас ведутся на втором из них. Дорожники приступили к укладке верхнего слоя основания толщиной 11 см – первого из трёх слоёв асфальтобетона на дороге первой категории. До конца дорожно-строительного сезона на обходе будет уложено два слоя асфальтобетона на 10 км автодороги, для этого потребуется 118 тыс. т асфальтобетонной смеси», – сообщил начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов.

Смесь для укладки производят на асфальтобетонном заводе, построенном на базе строительного городка возле села Шингальчи. Современный шестифракционный завод способен выпускать до 240 т в час. На территории строительного городка функционирует дорожно-строительная лаборатория, оснащённая современным оборудованием. В ней проводится входящий контроль качества всех материалов, используемых в строительстве трассы, в том числе битумного вяжущего материала и асфальтобетонной смеси, выпускаемой заводом.

Для увеличения несущей способности основания земляного полотна дорожники стабилизировали слабые грунты негашёной известью. Это позволило повысить их характеристики, уменьшив липкость и пластичность, а также увеличить их сопротивление размоканию. Таким образом участки второго этапа стали пригодны для строительно-монтажных работ без дополнительной выемки и замены неподходящих для основания слабых грунтов.

Ещё одна технология, дающая возможность улучшить характеристики слоёв основания дорожной одежды и уменьшить стоимость строительно-монтажных работ, – это укрепление с помощью неорганического вяжущего. Верхний слой основания из асфальтобетона укладывается на укреплённое основание из песчано-гравийной смеси с добавлением цемента. Эта технология позволяет создать жёсткую подушку, которая усилит дорожную одежду и поможет избежать образования колеи.

Помимо укладки асфальтобетона на участке строительства второго этапа продолжаются и земляные работы. На объекте устроено 1,235 млн куб. м насыпи, разработано 1,256 млн куб. м выемки. Общая готовность земляного полотна на втором этапе составляет 50%.

На участке одновременно ведётся строительство двух путепроводов и мостов протяжённостью от 42 до 308 м через ручьи, реки Васильев, Аланку, Клятлинку, Авлашку и Аштылгу. Сейчас мостовики возводят опоры мостов и завозят балки пролётных строений.

В июне специалисты приступили к строительству третьего этапа обхода. На участке ведутся подготовительные работы по снятию растительного слоя, сносу зелёных насаждений и заготовке инертных материалов.

Проектная документация по первому этапу получила положительное заключение экспертизы. Проект включает строительство двух транспортных развязок и шести путепроводов. Важное звено – мост через Каму протяжённостью 1,3 км. Строительно-монтажные работы на первом этапе начнутся в сентябре, после заключения государственного контракта.

Всего на протяжении трёх этапов создания обхода проектом предусмотрено строительство четырёхполосной автодороги категории IБ, 10 мостов, 6 транспортных развязок, 11 путепроводов и трёх пересечений на разных уровнях. Для обеспечения безопасности движения на транспортных развязках установят электроосвещение, для исключения выездов на встречную полосу движения транспортные потоки разделят металлическим двухсторонним барьерным ограждением. Общая протяжённость обхода составит 81 км.

Сейчас на объекте работают 338 человек, задействовано 377 единиц техники. Завершить строительство планируется к октябрю 2024 года.