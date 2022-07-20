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Представители НИК В3 РНК СИГРЭ приняли участие в работе форума "Сильные идеи нового времени"

Представители НИК В3 РНК СИГРЭ приняли участие в работе форума Сильные идеи нового времени

20 июля 2022, 17:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ФОРУМ, НИК В3
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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С 19.07.22 по 20.07.22 в Центре международной торговли и на территории ГЭС-2 проходит очная часть двухдневного форума «Сильные идеи для нового времени», организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.

Форум является площадкой, которая позволяет аккумулировать предложения граждан со всей страны и объединять инициативных людей для выработки стратегии улучшения жизни общества и экономики страны.

В первый день Форума прошли открытые питчинги идей. В них приняли участие лидеры из топ-200 (кто проявил себя на ПМЭФ-2022 и образовательном интенсиве «Архипелаг-2022»), а также авторы идей, поддерживаемых региональными органами власти. 

Кроме того, на площадке Форума состоятся панельные сессии по трекам Форума «Национальная социальная инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Развитие регионов» и «Предпринимательство».

Источник: РНК СИГРЭ

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