Ученый совет Томского политехнического университета принял решение о создании в вузе при поддержке АО «ТВЭЛ» и МГУ им. Ломоносова научно-исследовательского центра вывода из эксплуатации ядерных объектов. Новая структура будет развиваться, в том числе в рамках программы Минобрнауки «Приоритет 2030».



Ранее Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» и Томский политехнический университет заключили соглашение о сотрудничестве. Сотрудничество направлено на совместное развитие технологий и методических подходов в области вывода из эксплуатации и обращения с отходами, в том числе и на создание научно-исследовательского центра вывода из эксплуатации ядерных объектов.

«В рамках нового центра будут разрабатываться суверенные референтные технологии для собственных нужд, а также для индустриальных партнеров. Уникальность Томского политеха состоит в том, что мы не только разрабатываем технологии, но и готовим соответствующих специалистов, активно привлекаем студентов к процессу разработки. Таким образом, центр совместит в себе и образовательное, и научно-исследовательское направление. Основными участниками проекта являются отраслевой Интегратор по выводу из эксплуатации в лице АО «ТВЭЛ» и МГУ. У них, например, очень хорошая лабораторная и методическая база, которая позволит поставить на поток те или иные исследования. Это будет крупный междисциплинарный проект, поэтому варианты для участия могут быть самыми разным. Мы открыты для предложений и потенциальных партнеров», — сказал и.о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев.

Сейчас новый центр уже оформлен документально, начнется работа по формированию штата и научно-исследовательской лабораторной базы. Часть уникального оборудования, например, нестандартное спектрометрическое, дозиметрическое, для проведения пробоподготовки, будет приобретена при поддержке программы «Приоритет 2030». В команду нового подразделения войдут как политехники, так и приглашенные эксперты.

«Центр будет создан на базе Инженерной школы ядерных технологий. Причем, его деятельность будет организована в проектной логике и условно разделена на две зоны. Это так называемая «чистая» зона, где не будут проводиться работы с радиоактивными веществами, и «экспериментальная» – она будет базироваться на нашем исследовательском ядерном реакторе. Для этого у нас есть вся необходимая инфраструктура, лицензии Ростехнадзора, обученный персонал. Команда проекта будет междисциплинарной и будет включать также сотрудников Инженерной школы новых производственных технологий, Инженерной школы природных ресурсов, Инженерной школы энергетики, Инженерной школы неразрушающего контроля и Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов, а также представителей индустриальных партнеров», — отметил руководитель проекта, заместитель проректора по науке и трансферу технологий ТПУ Евгений Беспала.

В состав центра войдут лаборатория по исследованию глиносодержащих барьерных материалов и лаборатория по исследованию облученного графита. В рамках проекта планируется открытие новой магистерской программы «Вывод из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов, включая обращение с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами». Кроме того, параллельно ведутся переговоры с потенциальными партнерами и формируется портфель заказов. По оценке руководителя проекта, на ближайшие два года его объем может достигнуть порядка 350 млн рублей. Это, например, проекты в области неразрушающего контроля упаковок с РАО, по очистке загрязненного нефтегазового оборудования, по разработке и опытной технологии электроимпульсной дезактивации строительных конструкций.

«Основная логика такова: в Томском политехе так или иначе различные исследователи работали в направлении вывода из эксплуатации и обращения с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами. У нас наработан определенный пул компетенций, и теперь мы собираем их в одном месте, а также сможем активнее наращивать нашу научно-исследовательскую базу», — подчеркнул Евгений Беспала.

Источник: https://news.tpu.ru/