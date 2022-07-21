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До конца 2024 года более 20 км федеральных автодорог Орловской области станут четырехполосными

До конца 2024 года более 20 км федеральных автодорог Орловской области станут четырехполосными

21 июля 2022, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Росавтодор

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Фото: Росавтодор

Фото: Росавтодор

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Речь идет о двух участках капремонта автодорог Р-119 Орел-Тамбов (км 0 — км 6) в Орловском районе и М-2 «Крым» (км 422 — км 437) в Троснянском и Кромском районах.

Капитальный ремонт на отрезке км 0 — км 6 трассы Р-119 Орел-Тамбов начался в июле текущего дорожно-строительного сезона. До конца 2023 года здесь предстоит выполнить расширение и усиление дорожной одежды, укрепить обочины, отремонтировать примыкания, заменить существующие водопропускные трубы, устроить лестничные сходы, смонтировать барьерное ограждение, установить дорожные знаки, сигнальные столбики. Кроме того, в планах дорожников — устройство дополнительных переходно-скоростных и накопительных полос, искусственного электроосвещения. Для жителей поселков Куликовский, Телецентр, Малая Куликовка, села Грачевка предусмотрено устройство автобусных остановок, пешеходных тротуаров с перильным ограждением. Также в населенных пунктах установят тактильные указатели для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках капремонта 15-километрового отрезка автодороги М-2 «Крым» (км 422 — км 437), который введут в эксплуатацию в ноябре 2024 года, специалисты заменят конструктивные слои дорожной одежды, верхний — выполнят из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона. Верхний слой покрытия заменят на мостах через реку Гостомля и ручей Ракитный, расположенных на указанном участке. Для безопасного левого поворота и разворота в деревнях Нижнее Муханово, Гостомль и селе Жерновец запланировано устройство дополнительных полос накопления. Для жителей ближайших к дороге населенных пунктов пешеходная среда станет более безопасной и комфортной: здесь устроят тротуары с перильным ограждением, автобусные остановки с автопавильонами и комфортными зонами посадки. В деревне Гостомль на пешеходном переходе рядом со школой смонтируют светофор с кнопкой вызова.

В оперативном управлении ФКУ Упрдор Москва-Харьков в Орловской области находятся 393 км автомобильных дорог общего пользования федерального значения, а именно: участки трасс М-2 «Крым», Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов, А-142 Тросна-Калиновка, Р-92 Калуга-Перемышль-Белев-Орел.

Источник: Росавтодор

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