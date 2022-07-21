Профессиональный гонщик на дальние расстояния Райнер Цитлоу (Rainer Zietlow) установил новый мировой рекорд по высоте подъёма для электрического транспорта и забрался на вершину действующего вулкана Утурунку (Uturuncu) в Боливии на электромобиле Volkswagen ID.4 GTX Nuremberg/Quetena 29 июня 2022 года. Этот рекорд был достигнут также благодаря использованию в этом электромобиле исключительно надёжных и безотказных проводных систем производства компании Leoni.

Нотариально заверенные ранее и опечатанные высотомеры GPS показали точно 5816 метров, когда Райнер Цитлоу после одиннадцати дней путешествия по трём странам выключил свой электромобиль, находясь немного ниже вершины всё ещё действующего вулкана. Он сообщил, что цель его команды заключалась в том, чтобы продемонстрировать способность электромобильного транспорта сохранять высокие ходовые качества даже на экстремальных высотах.

Для своего рекордного путешествия опытный водитель на дальние расстояния и его команда службы поддержки выбрали стандартный электромобиль VW ID.4 GTX, оснащённый, среди прочего, проводной системой компании Leoni. Как подчеркнул г-н Вальтер Глюк (Walter Glück), главный технический директор подразделения Wiring Systems Division компании Leoni, изготовленные компанией проводные системы – практически нервная система автомобиля – должны работать надёжным образом даже при самых неблагоприятных условиях окружающей среды, при экстремальных изменениях высоты и температуры, будь то тропический или сухой климат. Компания Leoni может гордиться своим вкладом в этот выдающийся мировой рекорд высоты, достигнутой на электромобиле, и этот вклад стал возможным благодаря технологическим достижениям и опыту компании.

Исключительное испытание на выносливость прошло на отлично, Райнеру Цитлоу потребовалось четыре часа и 20 минут, чтобы на электромобиле VW ID.4 GTX проехать от базового лагеря в Кетене (Quetena) по грунтовым автомобильным дорогам для восхождения на вершину вулкана Утурунку. Ранее он уже проехал на электромобиле из Сантьяго-де-Чили через Аргентину до небольшой общины в южной части Боливии. Гонщик подчеркнул, что технология с честью выдержала это исключительное испытание на выносливость. Для профессионального гонщика на дальние расстояния уже стало своего рода традицией поддерживать организацию SOS-Kinderdorf (Международная благотворительная организация по поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, которым грозит потеря семьи), внося пожертвования после каждого мирового рекорда, на это раз в г. Ла-Пас (La Paz) в Боливии.

Благодаря своим передовым проводным системам компания Leoni способствует снижению потребления ресурсов современными транспортными средствами ещё на ранней стадии производства – ещё более элегантные, более экономически эффективные конструкции помогают экономить вес и пространство. И компания уже занимает значительные позиции на рынке, особенно большая доля имеется на рынке электромобилей.

Фото: autoevolution.com