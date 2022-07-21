За первое полугодие 2022 года сотрудники филиала ПАО «Россети Волга» — «Ульяновские распределительные сети» присоединили к сетям 686 объектов потребителей с суммарной мощностью более 18 МВт.

В этом году потребителями услуг филиала уже стали 534 физических и 152 юридических лица. Это экономически важные и социально значимые для региона объекты, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, а также частные жилые дома как в застраивающейся пригородной зоне, так и в отдаленных населенных пунктах области.

В числе наиболее крупных объектов, присоединенных к сетям — производственный цех и зернохранилище в Мелекесском районе, здание пионерского лагеря и база отдыха в Старомайнском районе, ТП 10/0,4 кВ в Ульяновском, Новоспасском, Чердаклинском районах и г. Ульяновске. Также к сетям филиала были присоединены ферма и храм в Чердаклинском районе, начальная школа в Радищевском районе, птичник в Новомалыклинском районе.

Деятельность филиала по технологическому присоединению к сетям новых потребителей — одно из приоритетных направлений деятельности «Россети Волга», которое способствует социально-экономическому развитию региона и созданию условий для формирования благоприятного инвестиционного климата.

Подать заявку на присоединение к электросетям можно в отделениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также дистанционно, не выходя из дома или офиса, через Портал электросетевых услуг группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или с помощью мобильного приложения «Россети — личный кабинет». Консультацию по всем интересующим вопросам можно получить по телефону единого контакт-центра 8-800-220-0-220 или «горячей линии» филиала «Ульяновские распределительные сети» 8 (8422) 69-76-81.