Немецкий регулятор в энергетике (German Federal Network Agency, BNetzA) утвердил сценарии развития электроэнергетики на периоды до 2037 г. и 2045 г. Согласно трем утвержденным BNetzA сценариям, чистое потребление электроэнергии составит от 828 ТВт*ч до 982 ТВт*ч в 2037 г. (рост в 1,7-2,1 раза по сравнению с уровнем 2020/21 гг.) и от 999 ТВт*ч до 1222 ТВт*ч в 2045 г.

Ожидается, что совокупная генерирующая мощность увеличится до 616- 627 ГВт в 2037 г. (рост в 2,7 раза по сравнению с уровнем 2020/21 гг.), при этом совокупная мощность генерации на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) составит 565-576 ГВт (рост в 4,1 раза по сравнению с уровнем 2020/21 гг.). В 2045 г. установленная мощность генерации в стране должна достичь 685-750 ГВт (рост в 3 раза по сравнению с уровнем 2020/21 гг.), при этом мощность ВИЭ-генерации составит 638-703 ГВт, что соответствует 93-94% суммарной генерирующей мощности (рост в 4,6-5,1 раза по сравнению с уровнем 2020/21 гг.), в том числе 400-445 ГВт солнечной генерации (58-59% суммарной генерирующей мощности), 160-180 ГВт наземной ветровой генерации (23-24% суммарной генерирующей мощности) и 180 ГВт шельфовой ветровой генерации (24-26% суммарной генерирующей мощности).

На конец 2021 г. установленная мощность генерации в Германии составила 228 ГВт, из которых 28% приходится на ветровую (64 ГВт), 26% − на солнечную (58 ГВт), 17% − на газовую (39 ГВт) и 16% − на угольную (37 ГВт) генерацию.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata