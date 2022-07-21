Ирек Файзуллин посетил город Мариуполь

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин совместно с Председателем Правительства ДНР Виталием Хоценко посетил стройплощадки кварталов жилой застройки, которые возводятся в Мариуполе, а также ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ в школах и социальных объектах.

На каждом объекте руководители пообщались с представителями подрядных организаций и строителями. По результатам объезда провели расширенное оперативное совещание Оперативного штаба по восстановлению города Мариуполя.

«Действительно, мы сегодня посетили ряд объектов. Что называется, изучили ситуацию на месте: проверили качество строительно-ремонтных работ и соблюдение сроков их выполнения, пообщались со специалистами, и после все детально проанализировали на совещании в Штабе», - отметил Ирек Файзуллин.

Министр строительства и ЖКХ РФ подчеркнул, что участники встречи обсудили весь комплекс задач по восстановлению жизнедеятельности Мариуполя.

«Прежде всего в приоритетах – восстановительные работы на объектах жилого фонда и социальной инфраструктуры. Холода не за горами, в сжатые сроки – к октябрю – нам необходимо запустить воду, газ и электроэнергию в те жилые дома, которые находятся в удовлетворительном состоянии. Плюс мы определились с теми объектами, которые требуется поэтапно сносить, и уточнили сроки ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов», - рассказал Ирек Файзуллин.

В свою очередь, Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко поблагодарил руководителя Минстроя России и команду российских строителей за серьезную практическую помощь в восстановлении не только Мариуполя, но и всей Республики.

«Нам помогает вся Россия, все ее регионы. Для нас эта поддержка очень важна и ценна. Сегодня в Штабе собрались все участники большой стройки в Мариуполе – представители подрядных организаций, профильных республиканских министерств и ведомств, государственных концернов, администрации города. Разговор получился очень содержательным и, главное, конструктивным. Первостепенная задача Правительства в этом грандиозном проекте – максимально оперативно содействовать в получении строителями разрешительных документов. Также сегодня в нашей повестке – синхронизация действий МЧС по разминированию зданий и территорий с подрядчиками», - отметил Виталий Хоценко.

Премьер-министр заверил, что нерешаемых вопросов нет, поэтому все запланированные работы будут реализованы в установленные сроки.

Фото: Минстрой