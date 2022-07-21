На площадке АЭС «Аккую» состоялась торжественная церемония, посвященная началу строительства четвертого блока первой атомной электростанции в Турции. Таким образом, проект вступил в пиковую фазу строительства.

В церемонии приняли участие министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, глава Комитета по энергетике Великого национального собрания Турции Зия Алтунъялдыз, губернатор провинции Мерсин Али Хамза Пехливан, председатель Агентства по ядерному регулированию Турции Зафер Демирджан, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева и другие.

Выступая в рамках церемонии, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв отметил:

«АЭС “Аккую” - это флагманский зарубежный проект Госкорпорации «Росатом». Это самая крупная наша стройка: сооружение объектов ядерной инфраструктуры теперь будет вестись сразу на четырех блоках АЭС. Мы с вами видим, какой колоссальный объем работ по строительству АЭС уже проделан. Могу с уверенностью сказать, что плодотворное сотрудничество компаний наших стран, заинтересованность турецкой промышленности, создание эффективной цепочки поставщиков делают наш проект образцом взаимодействия между Россией и Турцией. Сделав выбор в пользу современных и надёжных российских атомных технологий, Турецкая Республика создала задел для своей энергетической стабильности на десятилетия вперед».

«Атомная электростанция «Аккую» — крупнейшая единовременная инвестиция в истории Турецкой Республики. На этапе эксплуатации всех четырех энергоблоков АЭС станция будет обеспечивать до 10% от энергопотребления Турецкой Республики. Аккую» будет играть важную роль не только благодаря электроэнергии, которую электростанция будет производить, но и благодаря своему вкладу в достижение нашей цели в области экологически чистой энергетики. Станция предотвратит 128 миллионов тонн выбросов парниковых газов в год, а всего за 60 лет эксплуатации — 2,4 миллиарда тонн выбросов парниковых газов. На АЭС «Аккую» будут использоваться современные реакторы типа ВВЭР-1200 третьего поколения с самыми высокими стандартами безопасности. Таким образом, мы поддержим нашу безопасность энергоснабжения экологически чистым, конкурентоспособным и надежным источником энергии», – отметил министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез.

Лицензия на сооружение четвертого энергоблока АЭС «Аккую» была выдана Агентством по ядерному регулированию Турции (NDK) в октябре 2021 года. Бетонированию предшествовал целый комплекс подготовительных работ: устройство водопонижения, разработка котлована, устройство бетонной подушки и гидроизоляции, армирование фундамента и установка закладных деталей. Специалисты укладывают бетон на укрепленное арматурой основание будущего энергоблока. Фундамент поделен на 16 зон, так называемых «захваток». Высота бетонирования составит 2,6 метра, средний объём каждой захватки – 1100 кубических метров, всего в основание блока будет уложено 17 тысяч кубометров бетонной смеси.

Процесс бетонирования проходит под контролем специалистов лаборатории бетонного завода, представителей АО «Аккую Нуклеар», главного подрядчика строительства – совместного предприятия ТИТАН 2 ИДЖ ИЧТАШ ИНШААТ и организаций независимого строительного контроля.

Строительство идет активно на всех участках площадки. На первом блоке завершено бетонирование фундаментных плит реакторного отделения и машинного зала, установлена ловушка расплава, корпус реактора, парогенераторы, корпусы главных циркуляционных насосов, завершена сварка главного циркуляционного трубопровода. Смонтированы пять ярусов внутренней защитной оболочки (ВЗО), выполняется сборка 6 яруса ВЗО – нижней части купола и ведется укрупнительная сборка полярного крана. На втором блоке установлена ловушка расплава, завершено бетонирование фундаментных плит реакторного отделения и машинного зала, смонтированы три яруса внутренней защитной оболочки. На третьем блоке выполнено бетонирование фундамента здания турбины и реакторного отделения, установлена ловушка расплава.

В реализацию проекта сооружения АЭС «Аккую» активно вовлечены турецкие компании. На строительстве задействованы сотни турецких предприятий, которые поставляют материалы, оборудование, услуги, а также выполняют различные виды работ. Объём заказов турецким поставщикам на сегодняшний день уже превышает 3 миллиарда долларов. Проект вносит существенный вклад в развитие инфраструктуры региона и рост занятости.

На площадке строительства АЭС «Аккую» сейчас занято более 20 тысяч человек, из которых около 80% являются гражданами Турецкой Республики. Активно привлекаются работники из региона проекта – только за последний год на площадке были трудоустроены более 600 жителей района Гюльнар. Согласно оценке Фонда социальной защиты и государственного страхования Турецкой Республики, АЭС «Аккую» является крупнейшим работодателем провинции Мерсин.

Все работы по проекту ведутся в тесном взаимодействии с Министерством энергетики и природных ресурсов, Агентством по ядерному регулированию (NDK), Турецким агентством по исследованиям в области энергетики, атомной энергии и горнодобывающей деятельности (TENMAK), другими профильными ведомствами Турецкой Республики, при согласовании МАГАТЭ.

Источник: Служба коммуникаций АО «Аккую Нуклеар»