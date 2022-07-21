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Начало новой главы: #LAPP будет возглавлять третье поколение семьи с начала нового финансового года - 1 октября 2022 года

Начало новой главы: #LAPP будет возглавлять третье поколение семьи с начала нового финансового года - 1 октября 2022 года

21 июля 2022, 10:36
Рубрика: Компании
Метки: LAPP
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: LAPP

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Маттиас Лапп станет председателем Исполнительного совета Lapp Holding AG, а Катарина Лапп вступит в Наблюдательный совет компании. Андреас Лапп, текущий председатель Исполнительного совета, и Зигберт Э. Лапп, председатель Наблюдательного совета, окончательно отойдут от операционной деятельности LAPP Group 30 сентября 2022 года.

Больше информации о смене поколений вы можете прочитать в пресс-релизе: https://vk.cc/cfe5RT

Фото: LAPP

Источник: LAPP

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