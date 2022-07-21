Медь упала на 30% с мартовского рекорда
21 июля 2022, 10:36
Рубрика: Компании
Метки: LAPP
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: LAPP
Маттиас Лапп станет председателем Исполнительного совета Lapp Holding AG, а Катарина Лапп вступит в Наблюдательный совет компании. Андреас Лапп, текущий председатель Исполнительного совета, и Зигберт Э. Лапп, председатель Наблюдательного совета, окончательно отойдут от операционной деятельности LAPP Group 30 сентября 2022 года.
Больше информации о смене поколений вы можете прочитать в пресс-релизе: https://vk.cc/cfe5RT
Фото: LAPP
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