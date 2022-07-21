Маттиас Лапп станет председателем Исполнительного совета Lapp Holding AG, а Катарина Лапп вступит в Наблюдательный совет компании. Андреас Лапп, текущий председатель Исполнительного совета, и Зигберт Э. Лапп, председатель Наблюдательного совета, окончательно отойдут от операционной деятельности LAPP Group 30 сентября 2022 года.



Больше информации о смене поколений вы можете прочитать в пресс-релизе: https://vk.cc/cfe5RT

Фото: LAPP