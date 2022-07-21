20 июля состоялась рабочая встреча врио губернатора Рязанской области Павла Малкова и генерального директора ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского.



Стороны посетили площадку нового центра питания ПС 110 кВ «Развитие». Высокотехнологичный объект с мощностью 80 МВА располагается на территории общей площадью 1000 квадратных метров. Подстанция «Развитие» построена с применением полного комплекса отечественных передовых технологий в рамках концепции цифровой трансформации, реализуемой в группе компаний «Россети». Основными потребителями станут резиденты нового индустриального парка «Рязанский», среди которых крупнейшие компании-инвесторы.



В Центре управления сетями филиала «Рязаньэнерго» глава региона и руководитель компаний обсудили реализацию контракта по замене элементов сети наружного освещения областной столицы. В рамках Программы развития уличного освещения, которая была разработана с учетом мнения горожан и затронет практически все районы Рязани с населением более 600 тысяч человек, планируется заменить порядка 15 тысяч светильников.

«Сегодня мы увидели несколько интересных и важных для области объектов, а также увидели, как правильно, разумно и грамотно этими мощностями нужно управлять. Такой подход, безусловно, идет только во благо населению региона, ведь главное в этом случае – это комфорт жителей», – сказал Павел Малков.