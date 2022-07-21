Кабель судного дня на заводе Кирскабель
21 июля 2022, 09:24
Рубрика: Встречи
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ, РЯЗАНЬЭНЕРГО, УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго
Фото: Рязаньэнерго
20 июля состоялась рабочая встреча врио губернатора Рязанской области Павла Малкова и генерального директора ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского.
Стороны посетили площадку нового центра питания ПС 110 кВ «Развитие». Высокотехнологичный объект с мощностью 80 МВА располагается на территории общей площадью 1000 квадратных метров. Подстанция «Развитие» построена с применением полного комплекса отечественных передовых технологий в рамках концепции цифровой трансформации, реализуемой в группе компаний «Россети». Основными потребителями станут резиденты нового индустриального парка «Рязанский», среди которых крупнейшие компании-инвесторы.
В Центре управления сетями филиала «Рязаньэнерго» глава региона и руководитель компаний обсудили реализацию контракта по замене элементов сети наружного освещения областной столицы. В рамках Программы развития уличного освещения, которая была разработана с учетом мнения горожан и затронет практически все районы Рязани с населением более 600 тысяч человек, планируется заменить порядка 15 тысяч светильников.
«Сегодня мы увидели несколько интересных и важных для области объектов, а также увидели, как правильно, разумно и грамотно этими мощностями нужно управлять. Такой подход, безусловно, идет только во благо населению региона, ведь главное в этом случае – это комфорт жителей», – сказал Павел Малков.
«Заключение масштабного контракта по замене светильников стало логичным продолжением эффективного взаимодействия между регионом и энергокомпанией. Мы рады способствовать развитию уличного освещения в Рязани, ведь от этого зависит комфорт и безопасность жителей и гостей столицы области. Уже сегодня мы показываем высокий результат и расширяем границы нашего сотрудничества в этом направлении», – отметил руководитель энергокомпании.
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