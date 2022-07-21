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Промтех открыл производство электрожгутов в Туле

Промтех открыл производство электрожгутов в Туле

21 июля 2022, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМТЕХ
Отрасль: Кабельная промышленность Электротехника 
Источник: interfax-russia.ru

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Корпорация "Промышленные технологии" (Промтех) открыла в Туле производство электрических жгутов для нужд оборонных предприятий, сообщила пресс-служба правительства региона. На предприятии будет работать более 50 человек. Объем инвестиций в производство не уточняется.

"Для корпорации открытие производства в Туле - важный шаг по расширению производственных мощностей с сохранением высоких стандартов качества через развитие межрегиональных партнерских отношений", - приводит пресс-служба слова гендиректора АО "Промтех-Дубна" Тараса Рассолова.

"Предприятия, входящие в состав тульского отделения Союза машиностроителей России, выразили заинтересованность в продукции компании", - подчеркнули в пресс-службе.

АО "Промышленные технологии" занимается разработкой и производством комплектующих изделий для авиационной техники.

Фото: invest-tula.com

Источник: interfax-russia.ru

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