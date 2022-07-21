Выработка электроэнергии объектами генерации Группы РусГидро с учетом Богучанской ГЭС в первом полугодии 2022 года составила 72,4 млрд кВт·ч, из них ГЭС и ГАЭС – 56,9 млрд кВт·ч.

Выработка тепловыми станциями на территории Дальнего Востока увеличилась на 8,8% до 15,3 млрд кВт·ч, что связано с ростом энергопотребления в макрорегионе. Отпуск тепла электростанциями и котельными Группы РусГидро в ДФО составил 17 млн Гкал. Общий полезный отпуск энергосбытовых компаний Субгруппы ЭСК РусГидро по итогам первого полугодия – 24,1 млрд кВт·ч, что сопоставимо с показателями прошлого года (+0,2%).

По итогам второго квартала общая выработка электроэнергии Группы РусГидро с учетом Богучанской ГЭС составила 38,1 млрд кВт·ч, из них ГЭС и ГАЭС – 31,7 млрд кВт·ч, тепловые станции – 6,2 млрд кВт·ч, что выше прошлого года на 11,2%. Отпуск теплоэнергии Группы РусГидро в ДФО составил 4,8 млн Гкал. Общий полезный отпуск энергосбытовых компаний Субгруппы ЭСК РусГидро – 10 млрд кВт·ч (+0,3%).

Стабильные производственные результаты обусловлены хорошей диверсификацией станций по бассейнам рек и эффективным планированием водно-энергетических режимов ГЭС компании, притоком воды на реках Северного Кавказа и в водохранилища Дальнего Востока выше среднемноголетних значений, а также ростом электропотребления в ДФО.