Строительство объекта Центр обработки и хранения данных

20 лет ТПК "Форес". Конкурс c призами
21 июля 2022, 15:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ЦОД, ДАТА-ЦЕНТР, ИННОПОЛИС, ТАТАРСТАН
Отрасль: Строительство
Источник: Ростендер
Акционерное общество «Атомдата-Иннополис» объявило тендер на выполнение комплекса работ по строительству объекта Центр обработки и хранения данных на территории Республики Татарстан, сообщает RosTender.info.
Согласно документации, здание ЦОД состоит из двух функциональных, разных по высотности частей: административной части и встроенно-пристроенных помещений технической части. Фундамент - плитный ростверк по сваям. Конструкция здания – монолитный железобетонный каркас с элементами жесткости в виде замкнутых стен лестничных клеток, лифтовых узлов и отдельно стоящих колонн. Цоколь здания общий, разной высоты, выполненный из керамогранита. Акцентными элементами являются декоративные алюминиевые фасадные кассеты.
Центр обработки и хранения данных будет построен на территории муниципального образования город Иннополис, расположенного на западе Республики Татарстан, в северной части Верхнеуслонского муниципального района.
С победителем тендера заключается контракт на сумму 5,388 млрд рублей. Заявки на участие принимаются до 5 августа.
Фото: pexels.com
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