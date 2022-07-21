Строительство объекта Центр обработки и хранения данных

Акционерное общество «Атомдата-Иннополис» объявило тендер на выполнение комплекса работ по строительству объекта Центр обработки и хранения данных на территории Республики Татарстан, сообщает RosTender.info.

Согласно документации, здание ЦОД состоит из двух функциональных, разных по высотности частей: административной части и встроенно-пристроенных помещений технической части. Фундамент - плитный ростверк по сваям. Конструкция здания – монолитный железобетонный каркас с элементами жесткости в виде замкнутых стен лестничных клеток, лифтовых узлов и отдельно стоящих колонн. Цоколь здания общий, разной высоты, выполненный из керамогранита. Акцентными элементами являются декоративные алюминиевые фасадные кассеты.

Центр обработки и хранения данных будет построен на территории муниципального образования город Иннополис, расположенного на западе Республики Татарстан, в северной части Верхнеуслонского муниципального района.

С победителем тендера заключается контракт на сумму 5,388 млрд рублей. Заявки на участие принимаются до 5 августа.

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