Проектом капремонта отрезка км 256 – км 278, помимо расширения проезжей части, предусмотрена установка электроосвещения и разделительного барьерного ограждения, обустройство одноуровневых развязок с отогнанными левыми поворотами. Примыкания к местным дорогам, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы должны быть приведены в соответствие с действующими нормативными требованиями.

Финансирование на разработку проекта выделено из средств федерального бюджета. Сроки начала строительно-монтажных работ будут определены после получения положительного заключения госэкспертизы.

Проект является продолжением ранее начатой работы по развитию федеральной трассы. В 2021 году капитальный ремонт с расширением до четырех полос выполнен на участке км 183 – км 191 около Иваново. В 2016 году аналогичные работы были проведены на км 191 – км 196. В настоящее время также ведется проектирование аналогичных капитальных ремонтов еще по трем участкам: км 196 - км 216, км 216 - км 238, км 238 - км 256. Таким образом, более 80 километров дороги, соединяющей три города «Золотого кольца России» - Владимир, Суздаль и Иваново, расширят до четырех полос.

Трасса Р-132 «Золотое кольцо» является важным туристическим маршрутом, популярность которого с каждым годом растет. В пиковые часы по автодороге проезжает более 10 тыс. автомобилей в сутки. Именно поэтому Росавтодор ставит перед собой задачу по увеличению пропускной способности указанной трассы.