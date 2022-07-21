12-13 июля в г. Димитровград Ульяновской области состоялось первое заседание Консультативного совета Международного центра исследований МБИР.

В мероприятии очно и в онлайн-формате приняли участие более 80 ученых, экспертов и руководителей из более 30 ведущих научных центров России, Китая, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама, Сербии, Беларуси, Алжира, Армении, международных организаций – МАГАТЭ и Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, г. Дубна).

Приветствуя участников первого заседания Консультативного совета, заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» по науке и стратегии Юрий Оленин отметил значимость проекта МБИР и его вклад в развитие атомных технологий нового поколения. Он подчеркнул, что проект МБИР обеспечит мировую атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет.

«Наше сегодняшнее мероприятие – важная отправная точка для будущей долгосрочной совместной работы в этом направлении. Хотел бы отметить, что мы рассматриваем участвующие в работе Консультативного совета организации в качестве потенциальных членов Консорциума «МЦИ МБИР». Уверен, что совместная работа на площадке Консультативного совета поможет всем его участникам получить более полное понимание всех возможностей этой поистине уникальной установки и заложит прочную основу для нашего дальнейшего еще более тесного взаимодействия», – сказал Юрий Оленин.

В первый день работы на мероприятии участники заседания Консультативного совета посетили строительную площадку МБИР и смогли ознакомиться с достигнутым прогрессом. Благодаря усилиям стройкомплекса Госкорпорации «Росатом» на проекте план сооружения в 2021 году был перевыполнен на 8%.

«ГНЦ НИИАР – это место, где сконцентрированы уникальные специалисты, где компактно расположена вся необходимая инфраструктура для проведения реакторных экспериментов и послереакторных исследований. Наша площадка хранит научные традиции и огромный опыт достижения успешных и востребованных во все мире результатов», – отметил директор АО «ГНЦ НИИАР» Александр Тузов, приветствуя участников совещания.

«Современная наука и ее прорывы, которые позволяют смотреть за горизонт - свершаются не на рутинных машинах и серийном оборудовании, а все действительно настоящие прорывы происходят на уникальных научных исследовательских установках – каковой является реактор МБИР. А коллаборация с исследовательским реактором ПИК, который был пущен в 2021 году в Петербургском институте ядерной физики (организация НИЦ «Курчатовский институт»), даст возможность для абсолютно передовых исследований фундаментального и прикладного характера, которые позволят на десятилетия заглянуть вперед и сделать мощнейшие прорывы в науке», – подчеркнул председатель Консультативного Совета МЦИ МБИР, академик РАН, декан химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Степан Калмыков.

Выступая с докладом о структуре и регламенте работы Консультативного совета, он отметил:

«Сегодня задача не просто встретиться и познакомиться всем участникам Консультативного совета, но и проработать сутевую часть – наполнить и детально обсудить международную научную программу, которой будут руководствоваться все потенциальные члены Консорциума «МЦИ МБИР». Это будет динамичный документ, который мы сможем обсуждать и дополнять».

В ходе заседания доклад об опыте работы международных центров на базе исследовательских реакторов сделал руководитель секции исследовательских реакторов МАГАТЭ Петр Чакров. Презентацию об исследованиях на выведенных пучках нейтронов представил директор Лаборатории нейтронной физики им. И.М. Франка ОИЯИ Валерий Швецов.

О развитии национальных проектов и о перспективных исследованиях на установке МБИР в рамках сотрудничества с Росатомом, рассказали иностранные участники: директор Института ядерной физики академии наук Республики Узбекистан Илхам Садиков, заместитель руководителя Китайского института атомной энергии (CIAE) Ян Хунъи, заместитель директора по материаловедческим исследованиям РГП «Национальный ядерный центр» Республики Казахстан Ерболат Коянбаев. Российскую программу перспективных экспериментальных исследований представил заместитель научного руководителя по перспективным тематикам АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» Дмитрий Клинов.

В ходе мероприятия участники заседания Консультативного совета распределились на профильные комитеты: по замыканию ЯТЦ; по исследованию материалов и топлива; по безопасности использования ядерных технологий; по валидации кодов; по неэнергетическим применениям ядерных технологий.

«На данный момент с уверенностью можно сказать, что благодаря объединению усилий научного сообщества нам удалось сформировать международную научную платформу на базе Консорциума «МЦИ МБИР». Участники Консультативного Совета будут определять тренды, которые лягут в основу развития мировой атомной науки и промышленности на средне- и долгосрочную перспективу. Вырабатывать подходы к созданию высокотехнологичных и безопасных объектов атомной генерации поколения IV», - сказал Константин Вергазов, генеральный директор ООО «Лидер Консорциума «МЦИ МБИР» (организация Госкорпорации «Росатом»).

В рамках комитетов будут детально прорабатываться научные направления для будущей международной программы исследований на реакторной установке МБИР, которую представят к обсуждению в рамках второго заседания Совета МЦИ МБИР до конца 2022 года.

Госкорпорация «Росатом» сооружает уникальную исследовательскую установку МБИР в рамках комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации». Реактор возводится в городе Димитровграде Ульяновской области, на площадке АО «ГНЦ НИИАР». На базе ректора МБИР создается международный Центр исследований (МЦИ) МБИР: в состав его научной группы войдут российские и иностранные специалисты. Деятельность Центра будет осуществлять консорциум — «Международный центр исследований на базе реактора МБИР». Такой подход даст возможность гибкого использования реакторного ресурса, отвечающего потребностям участников научного сообщества.

В АО «ГНЦ НИИАР» действуют шесть исследовательских ядерных реакторов, включая всемирно известный реактор БОР-60, на смену которому придет МБИР; крупнейший в Европе комплекс для послереакторных исследований элементов активных зон атомных реакторов; комплекс установок для НИОКР в области ядерного топливного цикла; радиохимический комплекс и комплекс по обращению с радиоактивными отходами.

Источник: Пресс-служба ООО «Лидер Консорциума «МЦИ МБИР»