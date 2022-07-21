Первое тепло от плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС, проект Госкорпорации «Росатом») поступило на днях в жилые дома уже второго по счету микрорайона «Геолог» г. Певека (Чукотский АО). Таким образом, на сегодняшний день доля ПАТЭС в обеспечении населённого пункта теплом составила почти ¾ всего жилого фонда Певека.

После проведения ступенчатого комплекса пуско-наладочных работ технологического оборудования совместно с вновь подключенными потребителями плавучая атомная теплоэлектростанция возьмет на себя обеспечение теплом всего города.

«Сегодня мощностей ПАТЭС достаточно, чтобы с огромным запасом обеспечивать теплом весь Певек. Полностью выполнить переход всех потребителей горячего тепло- водоснабжения города от источника тепла ПАТЭС ожидается до конца августа текущего года», – отметил заместитель Генерального директора – директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Плавучая атомная теплоэлектростанция» Виталий Трутнев.

Напомним, что в своё время прибытие ПАТЭС в Певек стало катализатором не только масштабных положительных изменений, но и потребности в модернизации всех тепловых инженерных сетей, в том числе необходимости перевода на так называемую закрытую систему городского водоснабжения, которая в отличие от подачи по открытой схеме делает возможным поступление горячей воды в квартиры независимо от работы тепловой сети.

Первое тепло от ПАТЭС в г. Певек было подано ещё 30 июня 2020 г., по завершении 1-го этапа работ муниципального контракта о модернизации инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. Тогда тепло начало поступать только в 5-й микрорайон города, после этого городские коммунальщики приступили к модернизации оставшихся теплосетей.

Работы по замене всей городской системы теплоснабжения, начиная с проектирования, строительства и заканчивая вводом в эксплуатацию инженерных сетей, выполнил Эльконский ГМК (входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») в рамках муниципального контракта, заключенного в 2019 году с администрацией г. Певека.

Генеральный директор АО «Эльконский ГМК» Вячеслав Галактионов:

«Финансирование работ осуществлялось из федерального бюджета в рамках государственной программы Чукотского АО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса» и ряда муниципальных программ. В результате в городе были заменены трубопроводы центрального водоснабжения, обустроено 77 индивидуальных тепловых пунктов. Сегодня это позволяет перевести на горячее водоснабжение от ПАТЭС все 57 многоквартирных домов Певека».

В настоящее время плавучая атомная теплоэлектростанция работает в режиме когенерации, то есть вырабатывает как электричество, так и тепло для города. Выработка электроэнергии ПАТЭС за 2021 год составила более 175 млн кВт.ч, что позволило не допустить выбросы парниковых газов в атмосферный воздух в объеме более 80 тысяч тонн эквивалента углекислого газа.

Фото: АО "Концерн Росэнергоатом"